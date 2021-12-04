В России готовится объединение городов и районов

Псковский Кром

Муниципалитеты в России будут объединять, а местных чиновников и депутатов — увольнять. Это произойдет после принятия поправок в закон о местном самоуправлении, которые разрабатываются и планируется внести в новом году, сообщает URA.RU со ссылкой на источник, близкий к Госдуме. При этом эксперты опасаются, что вместе с сокращением числа чиновников и депутатов могут быть закрыты малокомплектные школы и небольшие больницы, что вызовет социальное напряжение.

Поправки в закон о местном самоуправлении планируется внести в Госдуму после принятия закона о публичной власти. Нововведения предполагают укрупнение муниципалитетов путем присоединения небольших населенных пунктов к более крупным городам и райцентрам. «В присоединяемых территориях ликвидируют советы депутатов и администрации. Это поможет сэкономить бюджетные деньги и повысить контроль над территориями. Полномочия сокращенных чиновников в ряде территорий передадут в администрации городов и райцентров, а где-то создадут объединенные администрации и собрания депутатов. Варианты обсуждаются», — пояснил источник издания.

Чиновники и депутаты из небольших городов и сел, продолжает инсайдер, из-за скудных бюджетов тесно аффилированы с местными бизнесменами. Поэтому «зачастую больше зависят от местных элит, нежели от региональных властей». Такая ситуация не устраивает ни губернаторов, ни Кремль, которые продолжают централизацию страны. После реформы у губернаторов появится повод убрать неугодных глав и депутатов на местах через досрочные выборы в укрупненных муниципалитетах. 

Депутаты Госдумы из регионов выражали опасения, что после сокращения администраций будут закрыты малокомплектные школы, детсады, фельдшерско-акушерские пункты ради экономии денег. «В небольших территориях содержать их невыгодно, для властей укрупненного муниципалитета это обуза. И есть риск, что жители выйдут на борьбу против закрытия школ, это будет поводом для социального напряжения», — добавил собеседник издания.

Один из депутатов Госдумы сообщил URA.RU, что обсуждается объединение муниципалитетов внутри Башкирии, Забайкалья, Мордовии, возможно, Марий Эл. Он подтвердил, что объединение территорий и сейчас вызывает конфликты, однако чаще всего они связаны с тем, что местные элиты лишаются возможности контролировать местные бюджеты, выделение земли и влиять на прочие вопросы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.12.2021, 22:20
    Гость: Ну да

    Потому что строились и новые города, и посёлки,
    а теперь оптимизациям нет конца

  2. 04.12.2021, 21:34
    Гость: Реплика

    Хорошая идея! Сначала укрупнить муниципалитеты, потом районы, потом субъекты Федерации. Это - правильно.

  3. 04.12.2021, 21:30
    Гость: чиновников меньше не будет

    Чего нельзя сказать о медучреждениях,школах и прочих атрибутах советского наследия.

  5. 04.12.2021, 21:07
    Гость: проходили

    При Хрущеве укрупняли села и деревни за счет не перспективных и малочисленных.
    А в итоге после рыночных реформ при ЕБН крестьянство добили окончательно.

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