Счетная палата станет политическим органом

21:01 5.12.2021

В Госдуму поступил законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации». Есть несколько причин считать это событие знаковым не только в экономической, но и в политической повестке

Поправки в закон «О Счетной палате Российской Федерации» в нижнюю палату парламента направил в понедельник Владимир Путин. Есть несколько причин считать это событие знаковым для экономической и политической повестки.

Первое, что привлекает внимание, норма о введении стратегического аудита. Палата превращается в ведомство, которому при разработке стратегических документов и формировании целей социально-экономического развития передаётся решающая роль в оценке рисков — в том числе, связанных с обеспечением безопасности государства. С этой поправкой Счетная палата превращается из контрольного органа в один из ключевых элементов стратегического планирования. Теперь ни одна серьёзная дискуссия, а тем более, выработка решений о том, как должна строиться и как будет выглядеть и функционировать Российская Федерация, не обойдутся без непосредственного участия ведомства Алексея Кудрина.

Второй немаловажный набор поправок связан с разграничением вида аудитов и их подробной регламентацией. Право палаты на выбор объектов аудита и способов его проведения, которые раньше гипотетически могли обсуждаться и оспариваться на неформальном «внутриэлитном» уровне, теперь явным образом прописаны в законе.

Третья принципиальная новелла — требование к председателю Счетной палаты, его заместителю и аудиторам соблюдать кодекс этики, утверждаемый коллегией ведомства. Нововведение на общем фоне законопроекта выглядит неожиданным и дало поначалу повод для восприятия поправок, как негативных по отношению к статусу руководства палаты.

Но, по-видимому, эта норма вводится как балансирующая. Действия усилившейся палаты способны будут вызовать недовольство регулярно попадающих «под раздачу» сильных игроков рынка. В обмен на то, что СП получает возможность проявлять интерес к любой организации, оказывающей, по её мнению, влияние на стратегическое развитие или безопасность страны, объекты этого интереса получают механизм аппаратного сопротивления.

В общем, если поправки к Закону будут приняты, возрастет роль СП как органа не только экономического, но и политического планирования. А её председатель существенно повысит свою политическую субъектность на старте нового президентского выборного цикла. И, возможно, станет одним из действующих лиц, непосредственно влияющих на его сценарий.

Счётчики уходят в надзиратели



Наиболее вероятным мотивом внесения поправок в закон «О Счетной палате РФ» видится не недовольство деятельностью ведомства Алексея Кудрина, а напротив, успех в развитии СП и необходимость новых шагов в рьегулировании ее деятельности, подтверждает эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

Он отмечает, что с 2018 года, когда председателем СП стал Кудрин, ведомство из малозаметного игрока экономической жизни России превратилось в авторитетный (и альтернативный) источник информации об эффективности реализуемых правительством России экономических программ. Объем деятельности палаты, глубина анализа экономических процессов, а значит ценность информации, которая концентрируется в ведомстве и «вес» самой СП постоянно возрастают. Естественно, что в какой-то момент нужно корректировать регламенты — в том числе и этические. Потому что даже просто заявления представителей СП, с учетом их информационной насыщенности, становятся все более важными и заметными.

Изменения в СП происходили и в прошлом году, напоминает Гринштейн. Тогда полномочия СП были расширены, а в перечень объектов внешнего государственного аудита попали хозяйственные товарищества и общества с участием госкорпораций, госкомпаний и публично-правовых компаний. Однако нынешние изменения, предусмотренные внесенным в Госдуму законопроектом, представляются более серьезными. Они более четко структурируют направления деятельности СП (разграничение видов аудита), а это дает возможность для дальнейшего роста и развития. Кроме того, у СП снова расширяются полномочия.

Наиболее важными изменениями в случае принятия поправок к закону «О Счетной палате РФ» можно назвать введение нового вида аудита (на соответствие фактических данных о деятельности и состоянии объекта контроля законодательным и иными нормативными правовыми актами РФ), получение постоянного доступа к информационным системам федеральных госорганов и госучреждений, органов управления государственными внебюджетными фондами. А также право осуществления аудита эффективности и соответствия правовым актам РФ порядка формирования, управления и распоряжения федеральной собственностью.

«То есть, мы видим, что за Счетной палатой все больше закрепляются полномочия контрольно-надзорного характера, — констатирует Гринштейн. — Фактически именно ведомство Кудрина будет говорить о том, получается ли реализовывать намеченные цели или нет. Можно сказать по другому: ставить оценку будет именно СП, получая для этого все больший доступ к информации на всех уровнях власти», — говорит эксперт.

Глаз да глаз…



Экономика России находится на пороге очередной модернизации, уверен преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Это связано как с внутренней потребностью повышения эффективности функционирования имеющейся производственной базы, так и с глобальными изменениями в технологическом укладе мирового хозяйствования. Последнее обстоятельство хотя и представляет собой растянутую во времени перспективу, но все равно ставит Россию перед необходимостью начала трансформации производительных сил.

Сформировавшаяся в России система крупного частного капитала по своей природе не способна ни к кардинальной перестройке технологического базиса общества, ни к построению основ сбалансированной хозяйственной и социальной инфраструктуры, уверен эксперт. Поэтому в условиях ограниченных возможностей привлечения прямых иностранных инвестиций решающая роль в экономических преобразованиях отводится государственным программам развития. На передний план выходит эффективное использование бюджетных средств и управление национальным достоянием — как в форме непосредственно государственного владения, так и с точки зрения эксплуатации ресурсов страны.

В этом смысле изменения в системе работы Счетной палаты выглядят необходимыми и своевременными, полагает Гожий. По сути, государственный аудит приобретает сквозной и массовый характер, позволяющий оценить эффективность использования бюджетных средств и управления национальной собственностью (включая пакеты ценных бумаг и доли в организациях).

Это, в свою очередь, создает возможности выявления конечных бенефициаров в структуре межхозяйственных взаимосвязей. Тем самым контроль за целевым использование ресурсов, выходит на принципиально новый уровень. Возникает механизм, позволяющий ограничить экстенсивное, экономически нецелесообразное расширение госсектора, не отвечающее общенациональным интересам. В этом смысле возрастает роль именно стратегического аудита как основы перспективных преобразований в отечественной экономике, требующей максимальной концентрации финансовых и производственных ресурсов.

Следует учитывать и международную составляющую деятельности отечественных аудиторов, добавляет эксперт. СП России не только один из главных внешних ревизоров ООН; на данный момент СП руководит объединением высших органов аудита (ИНТОСАИ) при ООН, что уже само по себе требует соответствия законодательных и фактических основ деятельности российской Счетной палаты нормам, принятым в мировом сообществе.

Учет и контроль вновь превращаются в ключевую составляющую экономических программ преобразования хозяйственной системы России, констатирует Анатолий Гожий. В этом контексте совершенствование работы Счетной палаты является важным элементом эффективного государственного управления.

Авторы: Валерий Прохоров, Анна Королева