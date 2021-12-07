Бортпроводники смогут применять к авиадебоширам спецсредства

Бортпроводники смогут применять специальные средства сдерживания против авиадебоширов. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин, сообщает РБК.

Согласно закону, члены экипажа воздушного судна на основании распоряжения командира смогут "применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полета либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна". 

Аналогичное распоряжение могут отдать также сотрудникам службы авиационной безопасности. И они и бортпроводники получат право использовать специальные средства сдерживания, которые позже утвердит правительство. Также правительство утвержит порядок действия членов экипажа воздушного судна.

Закон вступит в силу через 180 дней после дня его официального опубликования.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в октябре 2018 года. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что агрессивное поведение пассажиров на борту самолета создает угрозу жизни или здоровью других лиц, а также безопасности полета в целом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.12.2021, 17:34
    Гость: Alexander der Große

    Вот ведь тоже проблему нашли. Перед вылетом всем выдавать памперсы - чтоб потом не бегали и всех приковывать к своим местам. И будет на борту тишь, да гладь.
    .
    Хотя о чём это я, они, в смысле законотравители, могут и такое принять

  2. 07.12.2021, 17:32
    Гость: Привет из 90-х

    Кастеты, дубинки, нунчаки и баллончики с перцовым газом должны стать частью обязательной экипировки очаровательных российских стюардесс.

  4. 07.12.2021, 15:14
    Гость: g

    что за бред?
    это кстати тоже копия из сша.
    вы уже забыли как в сша ИЗБИЛИ Доктора и Выволокли силой из салона самолета?
    при этом у него на руках был законно купленный билет, он ничего не "нарушал"..
    просто компания решила его место отдать другому..
    вы ребята безмозглые дундуки, это все что можно про вас сказать.
    вы раз за разом с пеной на губах поддерживаете всех кто Лишает вас прав..
    так чему же вы удивляетесь, что вы плохо живете?

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