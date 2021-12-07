Бортпроводники смогут применять к авиадебоширам спецсредства

08:40 7.12.2021

Бортпроводники смогут применять специальные средства сдерживания против авиадебоширов. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин, сообщает РБК.

Согласно закону, члены экипажа воздушного судна на основании распоряжения командира смогут "применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полета либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна".

Аналогичное распоряжение могут отдать также сотрудникам службы авиационной безопасности. И они и бортпроводники получат право использовать специальные средства сдерживания, которые позже утвердит правительство. Также правительство утвержит порядок действия членов экипажа воздушного судна.

Закон вступит в силу через 180 дней после дня его официального опубликования.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в октябре 2018 года. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что агрессивное поведение пассажиров на борту самолета создает угрозу жизни или здоровью других лиц, а также безопасности полета в целом.