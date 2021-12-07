Глава СПЧ просит Собянина убрать вывески на узбекском и таджикском в метро
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал мэра Москвы Сергея Собянина разобраться с указателями на таджикском и узбекском языках на станциях метро «Прокшино» и «Лесопарковая», откуда ходят автобусы до миграционного центра «Сахарово». Об этом пишет официальный Telegram-канал СПЧ.
Как отметил Фадеев, с просьбой о проверке вывесок к нему обратились местные жители, проживающие у «Прокшино».
«Вместо политики по интеграции мигрантов в общество и местную культуру у нас создаются все условия для комфортного проживания приезжих без знания и владения русским языком», — говорится в канале СПЧ.
По словам Фадеева, перевод вывесок противоречит положениям ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», а также п.44 Типовых правил пользования метрополитеном.
«Кроме того, неясно, как появление данных указателей согласуется с требованием к трудовым мигрантам о владении русским языком», — добавляет глава СПЧ.
Сегодня, 7 декабря, глава профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов поддержал решение сервиса ЦИАН о запрете упоминания национальности в объявлениях об аренде жилья.
Комментарии читателей Оставить комментарий
нет на чеченском, или они читать не умеют?
Крабова из отряда Раковообразных, наверное
Вместе с вывесками нужно убрать собянина.
не знаю кто такая Крабова, а вот шюпохондра Абрамченко, ныне вице-премьер, в своё время на старом месте работы таджика-любовника Парвиза с незаконченным таджикским мед.образованием держала на очень значимой должности в росреестре, в очередной раз подтвердив славу хохлушек как главных чернильниц СССР
Собянин - нормально.
Нам гоудартво спасать
С пономочиями военных....
Возможно от этого англики........хохлы
Но это так же ознаает прямое уничтожение хохлов ради выживания русских и правды
Классики отмечеают
Но не отвечают на вопрос как?
В том числе Достоевский.\
На вопрос о государственым первончальным капиталом
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во ремена 1900 года
Мало кто пониамал что росии нужно 20 лет
Ну .... без коменария
)))
)))))))))))))
)))))))))))
А кто вам даст эти 20-30 лет
Путем обязательств ученых не особеенно распростроняться со своими открытиями. на западе.......за денежнеое ознграждение.... в 100 т. евро или франов
Просто у яхты Алекперова отнять денежный баланс.
Я яй яй как трудно это сделать
Как будто Алекперов избираеься
а ?
Вот на этом Америкацы и будут бить
Войны нет - зачем........
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Запущено с экономиой и с указами Поезидента......
Сингапур - возможно
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Америкацы будут бить на это.
На двуличность фин.системы..
У них достаточно русских специалистов что ы подсказать ход мыслей Рссиии
Тот же Сагдеев
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Я предупредил ..
Однако из российского болота по инвест экономике.......
безкоментария..........