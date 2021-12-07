Глава СПЧ просит Собянина убрать вывески на узбекском и таджикском в метро

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал мэра Москвы Сергея Собянина разобраться с указателями на таджикском и узбекском языках на станциях метро «Прокшино» и «Лесопарковая», откуда ходят автобусы до миграционного центра «Сахарово». Об этом пишет официальный Telegram-канал СПЧ.

Как отметил Фадеев, с просьбой о проверке вывесок к нему обратились местные жители, проживающие у «Прокшино».

«Вместо политики по интеграции мигрантов в общество и местную культуру у нас создаются все условия для комфортного проживания приезжих без знания и владения русским языком», — говорится в канале СПЧ.

По словам Фадеева, перевод вывесок противоречит положениям ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», а также п.44 Типовых правил пользования метрополитеном.

«Кроме того, неясно, как появление данных указателей согласуется с требованием к трудовым мигрантам о владении русским языком», — добавляет глава СПЧ.

Сегодня, 7 декабря, глава профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов поддержал решение сервиса ЦИАН о запрете упоминания национальности в объявлениях об аренде жилья.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 07.12.2021, 23:07
    Гость: !

    не знаю кто такая Крабова, а вот шюпохондра Абрамченко, ныне вице-премьер, в своё время на старом месте работы таджика-любовника Парвиза с незаконченным таджикским мед.образованием держала на очень значимой должности в росреестре, в очередной раз подтвердив славу хохлушек как главных чернильниц СССР

  5. 07.12.2021, 23:04
    Гость: World - форуму

    Собянин - нормально.
    Нам гоудартво спасать
    С пономочиями военных....
    Возможно от этого англики........хохлы
    Но это так же ознаает прямое уничтожение хохлов ради выживания русских и правды
    Классики отмечеают
    Но не отвечают на вопрос как?
    В том числе Достоевский.\
    На вопрос о государственым первончальным капиталом
    -----------
    во ремена 1900 года
    Мало кто пониамал что росии нужно 20 лет
    Ну .... без коменария
    )))
    )))))))))))))
    )))))))))))
    А кто вам даст эти 20-30 лет
    Путем обязательств ученых не особеенно распростроняться со своими открытиями. на западе.......за денежнеое ознграждение.... в 100 т. евро или франов
    Просто у яхты Алекперова отнять денежный баланс.
    Я яй яй как трудно это сделать
    Как будто Алекперов избираеься
    а ?
    Вот на этом Америкацы и будут бить
    Войны нет - зачем........
    ------
    Запущено с экономиой и с указами Поезидента......
    Сингапур - возможно
    -------------------
    Америкацы будут бить на это.
    На двуличность фин.системы..

    У них достаточно русских специалистов что ы подсказать ход мыслей Рссиии
    Тот же Сагдеев
    -----------
    Я предупредил ..
    Однако из российского болота по инвест экономике.......
    безкоментария..........

Все комментарии (15)
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