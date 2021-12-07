Глава СПЧ просит Собянина убрать вывески на узбекском и таджикском в метро

21:25 7.12.2021

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал мэра Москвы Сергея Собянина разобраться с указателями на таджикском и узбекском языках на станциях метро «Прокшино» и «Лесопарковая», откуда ходят автобусы до миграционного центра «Сахарово». Об этом пишет официальный Telegram-канал СПЧ.

Как отметил Фадеев, с просьбой о проверке вывесок к нему обратились местные жители, проживающие у «Прокшино».

«Вместо политики по интеграции мигрантов в общество и местную культуру у нас создаются все условия для комфортного проживания приезжих без знания и владения русским языком», — говорится в канале СПЧ.

По словам Фадеева, перевод вывесок противоречит положениям ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», а также п.44 Типовых правил пользования метрополитеном.

«Кроме того, неясно, как появление данных указателей согласуется с требованием к трудовым мигрантам о владении русским языком», — добавляет глава СПЧ.

Сегодня, 7 декабря, глава профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов поддержал решение сервиса ЦИАН о запрете упоминания национальности в объявлениях об аренде жилья.