Путин подписал закон об увеличении МРОТ

09:30 7.12.2021

Президент России Владимир Путин утвердил закон об увеличении минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечает РИА Новости, изначально законопроект предлагал установить в 2022 году минимум оплаты труда в 13 617 рублей в месяц, Госдума одобрила его в первом чтении. Ко второму глава государства предложил поправку — повысить МРОТ до 13 890 рублей. Впоследствии ее приняли депутаты и сенаторы и предусмотрели в федеральном бюджете на 2022-2024 годы.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Как отмечал Путин, увеличение МРОТ "повлияет на рост многих социальных пособий, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям, послужит ориентиром для установления зарплат в отраслях экономики".

С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда рассчитывается по‑новому — исходя из медианной зарплаты (у одной половины заработок выше этого показателя, у другой — ниже). Таким образом, МРОТ в этому году составляет 42% этой величины, или 12 792 рубля.