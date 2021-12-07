Путин подписал закон об увеличении МРОТ

Президент России Владимир Путин утвердил закон об увеличении минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечает РИА Новости, изначально законопроект предлагал установить в 2022 году минимум оплаты труда в 13 617 рублей в месяц, Госдума одобрила его в первом чтении. Ко второму глава государства предложил поправку — повысить МРОТ до 13 890 рублей. Впоследствии ее приняли депутаты и сенаторы и предусмотрели в федеральном бюджете на 2022-2024 годы.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Как отмечал Путин, увеличение МРОТ "повлияет на рост многих социальных пособий, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям, послужит ориентиром для установления зарплат в отраслях экономики".

С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда рассчитывается по‑новому — исходя из медианной зарплаты (у одной половины заработок выше этого показателя, у другой — ниже). Таким образом, МРОТ в этому году составляет 42% этой величины, или 12 792 рубля.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.12.2021, 18:33
    Гость: Если сравнить

    МРОТ России (1) и Украины (2), то это будет: 1)13 890 руб. 2)6 500 грн. х 2,712 = 17 628 руб.

  2. 07.12.2021, 17:57
    Гость: ну

    теперь грэфы и миллеры , как и все бюджетники ,смогут себе наконец достойную зарплату выдавать. Раз минимальная увеличилась значит и максимальная должна.

  3. 07.12.2021, 16:53
    Гость: Старый

    А в голову не пришло, что Путин - ОДИН ИЗ НИХ? Он ни лучше, ни хуже тех, кто вас грабил 30 лет. Он один из них. Это вы невесть что про него думали, ага.

  4. 07.12.2021, 16:52
    Гость: Старый

    Для кого? Этот электорат спит и видит, как поедут лафеты по красной площади или начнут показ второй серии "Лебединого озера". Там давно нет к указанному персонажу ни уважения, ни доверия.

  5. 07.12.2021, 16:19
    Гость: Евгений В

    Порой мне кажется, что Путин уже плохо представляет жизнь простых людей, он ее начинает видеть глазами Песковых, голиковых, Поповых, Кириенков и прочих Сердюклвых с Рогозиными. Скорее всего они и управляют РФ полностью, но Путин из своего бункера это не замечает. А Путин у них просто, как флаг для электората.

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