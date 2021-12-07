Путин подписал закон об увеличении МРОТ
Президент России Владимир Путин утвердил закон об увеличении минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Как отмечает РИА Новости, изначально законопроект предлагал установить в 2022 году минимум оплаты труда в 13 617 рублей в месяц, Госдума одобрила его в первом чтении. Ко второму глава государства предложил поправку — повысить МРОТ до 13 890 рублей. Впоследствии ее приняли депутаты и сенаторы и предусмотрели в федеральном бюджете на 2022-2024 годы.
Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.
Как отмечал Путин, увеличение МРОТ "повлияет на рост многих социальных пособий, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям, послужит ориентиром для установления зарплат в отраслях экономики".
С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда рассчитывается по‑новому — исходя из медианной зарплаты (у одной половины заработок выше этого показателя, у другой — ниже). Таким образом, МРОТ в этому году составляет 42% этой величины, или 12 792 рубля.
Комментарии читателей Оставить комментарий
МРОТ России (1) и Украины (2), то это будет: 1)13 890 руб. 2)6 500 грн. х 2,712 = 17 628 руб.
теперь грэфы и миллеры , как и все бюджетники ,смогут себе наконец достойную зарплату выдавать. Раз минимальная увеличилась значит и максимальная должна.
А в голову не пришло, что Путин - ОДИН ИЗ НИХ? Он ни лучше, ни хуже тех, кто вас грабил 30 лет. Он один из них. Это вы невесть что про него думали, ага.
Для кого? Этот электорат спит и видит, как поедут лафеты по красной площади или начнут показ второй серии "Лебединого озера". Там давно нет к указанному персонажу ни уважения, ни доверия.
Порой мне кажется, что Путин уже плохо представляет жизнь простых людей, он ее начинает видеть глазами Песковых, голиковых, Поповых, Кириенков и прочих Сердюклвых с Рогозиными. Скорее всего они и управляют РФ полностью, но Путин из своего бункера это не замечает. А Путин у них просто, как флаг для электората.