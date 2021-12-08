Повредивший машину ФСБ блогер получил почти три года колонии

17:43 8.12.2021

Блогер Константин Лакеев, повредивший машину ФСБ на несанкционированной акции протеста 23 января, приговорен к двум годам и восьми месяцам колонии

Блогер Константин Лакеев, повредивший машину ФСБ на несанкционированной акции протеста 23 января, был приговорен Тверским судом Москвы к двум годам и восьми месяцам колонии.

«Лакеев признан виновным в хулиганстве и умышленном повреждении имущества и приговорен к двум годам и восьми месяцам колонии», - цитирует ТАСС сообщение суда.

«Гражданский иск представителя потерпевшего, которым является войсковая часть ФСБ, удовлетворен. В счет материального ущерба с Лакеева взыскано 337 тысяч 850 рублей», - добавили в пресс-службе.

Защита блогера намерена обжаловать приговор. По словам адвоката Сергея Загребельного, «приговор Лакееву чрезмерно жесткий». «Дело в том, что в ходе рассмотрения дела статью о хулиганстве с Лакеева сняли, оставили только повреждение чужого имущества. И с учетом этого обстоятельства мы считаем, что он не заслуживает двух лет и восьми месяцев колонии. Поэтому мы подадим жалобу на этот приговор», - рассказал защитник.

По его словам, защита просила дать Лакееву условный срок или назначить реальный срок, но такой, чтобы его было можно освободить в заде суда, зачтя время в СИЗО.