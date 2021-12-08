Повредивший машину ФСБ блогер получил почти три года колонии
Блогер Константин Лакеев, повредивший машину ФСБ на несанкционированной акции протеста 23 января, приговорен к двум годам и восьми месяцам колонии
Блогер Константин Лакеев, повредивший машину ФСБ на несанкционированной акции протеста 23 января, был приговорен Тверским судом Москвы к двум годам и восьми месяцам колонии.
«Лакеев признан виновным в хулиганстве и умышленном повреждении имущества и приговорен к двум годам и восьми месяцам колонии», - цитирует ТАСС сообщение суда.
«Гражданский иск представителя потерпевшего, которым является войсковая часть ФСБ, удовлетворен. В счет материального ущерба с Лакеева взыскано 337 тысяч 850 рублей», - добавили в пресс-службе.
Защита блогера намерена обжаловать приговор. По словам адвоката Сергея Загребельного, «приговор Лакееву чрезмерно жесткий». «Дело в том, что в ходе рассмотрения дела статью о хулиганстве с Лакеева сняли, оставили только повреждение чужого имущества. И с учетом этого обстоятельства мы считаем, что он не заслуживает двух лет и восьми месяцев колонии. Поэтому мы подадим жалобу на этот приговор», - рассказал защитник.
По его словам, защита просила дать Лакееву условный срок или назначить реальный срок, но такой, чтобы его было можно освободить в заде суда, зачтя время в СИЗО.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Убил! Не виноват? Виноват! Убивать вне охотсезона и без разрешения - охотится на крупную дичь ЗАПРЕЩЕНО!
Присвоил себе и применил право на насилие, которое принадлежит исключительно властным силовым структурам.
Он пинал колесо правоохранительной структуры власти. Чем присвоил себе "Право на насилие", которое принадлежит только власти! Бунтовщик!
Это же не просто материальный ущерб, он не машину соседа повредил, а покушение на государственную собственность и безопасность, так как машина принадлежит силовому ведомству, здесь блогер просто испугом явно не отделается.
Там йододефицитники уже почти всё разрушили - надо ожидать теперь будет бурный рост економики. Ехай, ехай! О нас не заботься,родной - мы уж сами как-нибудь..