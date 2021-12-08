Повредивший машину ФСБ блогер получил почти три года колонии

Блогер Константин Лакеев, повредивший машину ФСБ на несанкционированной акции протеста 23 января, приговорен к двум годам и восьми месяцам колонии

Блогер Константин Лакеев, повредивший машину ФСБ на несанкционированной акции протеста 23 января, был приговорен Тверским судом Москвы к двум годам и восьми месяцам колонии.

«Лакеев признан виновным в хулиганстве и умышленном повреждении имущества и приговорен к двум годам и восьми месяцам колонии», - цитирует ТАСС сообщение суда.

«Гражданский иск представителя потерпевшего, которым является войсковая часть ФСБ, удовлетворен. В счет материального ущерба с Лакеева взыскано 337 тысяч 850 рублей», - добавили в пресс-службе.

Защита блогера намерена обжаловать приговор. По словам адвоката Сергея Загребельного, «приговор Лакееву чрезмерно жесткий». «Дело в том, что в ходе рассмотрения дела статью о хулиганстве с Лакеева сняли, оставили только повреждение чужого имущества. И с учетом этого обстоятельства мы считаем, что он не заслуживает двух лет и восьми месяцев колонии. Поэтому мы подадим жалобу на этот приговор», - рассказал защитник.

По его словам, защита просила дать Лакееву условный срок или назначить реальный срок, но такой, чтобы его было можно освободить в заде суда, зачтя время в СИЗО.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.12.2021, 23:12
    Гость: Рашкин не убил лосиху?

    Убил! Не виноват? Виноват! Убивать вне охотсезона и без разрешения - охотится на крупную дичь ЗАПРЕЩЕНО!

  2. 08.12.2021, 23:06
    Гость: Вот именно!

    Присвоил себе и применил право на насилие, которое принадлежит исключительно властным силовым структурам.

  3. 08.12.2021, 22:50
    Гость: Он не просто попинал какое-то там колесо

    Он пинал колесо правоохранительной структуры власти. Чем присвоил себе "Право на насилие", которое принадлежит только власти! Бунтовщик!

  4. 08.12.2021, 22:44
    Гость: Попандопуло

    Это же не просто материальный ущерб, он не машину соседа повредил, а покушение на государственную собственность и безопасность, так как машина принадлежит силовому ведомству, здесь блогер просто испугом явно не отделается.

  5. 08.12.2021, 22:36
    Гость: Тебе в Кыев!

    Там йододефицитники уже почти всё разрушили - надо ожидать теперь будет бурный рост економики. Ехай, ехай! О нас не заботься,родной - мы уж сами как-нибудь..

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