Россия вошла в топ-10 мировых экспортеров шоколада

09:40 8.12.2021

Россия попала в десятку мировых экспортеров шоколада. Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные Ассоциации предприятий кондитерской промышленности, Россия по итогам сентября 2021 года заняла 10 место, опередив Швейцарию.

Годом ранее Россия занимала 11 место с объемом поставок в 295,7 тысяч тонн на 729,2 млн. долларов. Отмечается, что за последние 12 месяцев на шоколадные изделия пришлось более 51,5% экспорта всей кондитерской продукции.

По итогам года, согласно подсчетам экспертов, экспорт кондитерской промышленности из РФ увеличится на 19,1% в натуральном выражении, а объем поставок составит 824,5 тыс. тонн.

Российские кондитерские изделия поставляются в 92 страны. Основными покупателями являются Китай и страны ЕАЭС. На них приходится 57% экспортных поставок. Экспорт кондитерских изделий также активно ведется в Сербию, Бразилию, Нигерию и страны Ближнего Востока.