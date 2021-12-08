Россия вошла в топ-10 мировых экспортеров шоколада
Россия попала в десятку мировых экспортеров шоколада. Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные Ассоциации предприятий кондитерской промышленности, Россия по итогам сентября 2021 года заняла 10 место, опередив Швейцарию.
Годом ранее Россия занимала 11 место с объемом поставок в 295,7 тысяч тонн на 729,2 млн. долларов. Отмечается, что за последние 12 месяцев на шоколадные изделия пришлось более 51,5% экспорта всей кондитерской продукции.
По итогам года, согласно подсчетам экспертов, экспорт кондитерской промышленности из РФ увеличится на 19,1% в натуральном выражении, а объем поставок составит 824,5 тыс. тонн.
Российские кондитерские изделия поставляются в 92 страны. Основными покупателями являются Китай и страны ЕАЭС. На них приходится 57% экспортных поставок. Экспорт кондитерских изделий также активно ведется в Сербию, Бразилию, Нигерию и страны Ближнего Востока.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Экспортируется туда, где спрос и рынок не перегружен.
А европейский рынок перегружен своей продукцией:
Германия: 4,9 миллиарда долларов США (17% от общего объема экспорта шоколада)
Бельгия: 3,1 миллиарда долларов (11%)
Италия: 2,1 миллиарда долларов (7,3%)
Польша: 2,08 миллиарда долларов (7,3%)
Нидерланды: 1,8 миллиарда долларов (6,4%)
Канада: 1,6 миллиарда долларов (5,6%)
Соединенные Штаты: 1,4 миллиарда долларов (4,9%)
Франция: 1,3 миллиарда долларов (4,6%)
Великобритания: 1 миллиард долларов (3,5%)
Швейцария: 752,1 миллиона долларов (2,6%
Так, что ты опять жидко обделался
Какава,наша вторая картошка! Правда с картошкой, чо то плохова то стала, но мы какао- бобы жарить будем! А в Топ войдем, в Якутии какао разводить будем!
Посмотрел куда всё это экспортируется - нечем особо хвалиться.
нефть.
Мало того, что не достанешь по очень " доступной" цене в 2 целковых