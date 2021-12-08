В Госдуму внесли закон о повышении зарплат помощникам депутатов
Группа депутатов Государственной Думы от всех фракций внесла в парламент законопроект об увеличении зарплаты своим помощникам. Оплату предлагают повысить на 20 процентов, сообщает Lenta.ru.
В пояснительной записке к тексту документа отмечается, что после поправок в Конституции России полномочия депутатов и сенаторов были значительно расширены, а требования к ее качеству повышены. Поэтому для «поддержания связи с избирателями требуются высококвалифицированные кадры помощников».
В тексте проекта закона указано, что изменения нужно внести в часть 1 статьи 40 ФЗ «О статусе сенатора РФ и депутата ГД РФ», где предлагается заменить 300 тысяч рублей на 387.
Комментарии читателей Оставить комментарий
С нужного дела начала работу Новая Дума. Думала, думала и придумала, что прежде всего, надо начать с повышения зарплаты, себе и помощникам! Тяжёлая ноша у каждого депутата - голосовать и голосовать, поднимать руки, нажимать кнопки. 387 000 р помощникам депутатов, самим Депутатам по 500 000 р и выше.И эти, с позволения сказать, "слуги народа" борются на счастье Народа???
С такими "Слугами народа" Народ ещё быстрее будет вымирать!!! Это единственный способ, придуманный народом, для обуздания обнаглевших и зарвавшихся сволочей, лицемерно считающих себя выразителями интересов Народа. Как только весь народ вымрет, депутатам некому будет служить и Думу придётся распустить...
Парламент имеет не больше права запускать руку в мой карман, чем я в его.
"Власть - это труд, который оплачивается из кармана налогоплательщика, из нашего с вами заработка."
Средняя зарплата шахтера по стране 45 тысяч рублей…
нужна нам такая дума?