В Госдуму внесли закон о повышении зарплат помощникам депутатов

21:19 8.12.2021

Группа депутатов Государственной Думы от всех фракций внесла в парламент законопроект об увеличении зарплаты своим помощникам. Оплату предлагают повысить на 20 процентов, сообщает Lenta.ru.

В пояснительной записке к тексту документа отмечается, что после поправок в Конституции России полномочия депутатов и сенаторов были значительно расширены, а требования к ее качеству повышены. Поэтому для «поддержания связи с избирателями требуются высококвалифицированные кадры помощников».

В тексте проекта закона указано, что изменения нужно внести в часть 1 статьи 40 ФЗ «О статусе сенатора РФ и депутата ГД РФ», где предлагается заменить 300 тысяч рублей на 387.