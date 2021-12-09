Путин высказался о введении QR-кодов на транспорте
При введении QR-кодов на транспорте надо обойтись без опрометчивых решений, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
"Мы перед тем, как принимать, скажем, ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет, и посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся", — приводит слова президента РИА Новости.
По его словам, законопроект о QR-кодах носит рамочный характер, поэтому прежде чем принимать окончательное решение, его нужно тщательно проработать в регионах.
"Исхожу из того, что мы вместе с вами, вместе с профессиональным сообществом, найдем решения, гарантирующие права всех граждан. Будем над этим самым внимательным образом работать и никаких опрометчивых решений постараемся не допустить", — подчеркнул Путин.
Два законопроекта, предполагающие обязательное использование QR-кодов в общественных местах и на транспорте, внесли в Госдуму 12 ноября. Первый предусматривает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, рестораны и кафе, а также непродовольственные магазины с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второму, QR-коды потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
По моему он дурак.
вы попреженему НЕ Понимаете... куда вас затаскивают Ложью кремлевские либералы и Левые.
QR Пропуска - это пролог системы Социального Рейтинга.
пример этого, это Фашизм который Левые устроили в китае.
Левые вполне Откровенны.
он сами признают с весельем как всегда, что QR пропуска -> Говид Паспорта - Нужны что бы Сломить Сопротивление людей.
в китае Говид Паспорта уже связаны с Социальным Рейтингом и как следствие подключены к системе Блокирования Экономической Активности.
Люди Не могут Купить Билет на Поезд, Снять Жилье, Купить товары в магазины - Низкий Социальный Рейтинг..
ТАК Левый Фшизм Сломит окончательно сопротивлене и выход из этого Фашизма будет уже Только через большую кровь.
и все это из ТУПОСТИ дебильных хомячков, которые кроме тв ничего не знают и знать не желают.
А в больницу пустят? Или подыхать?
Куколд.
а так все хорошо начиналось, но так скатиться с мифического полубога украины до всеобщего посмешищя за любое высказывание - это не каждый сможет.