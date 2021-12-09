В России могут ввести штрафы за нарушение правил выгула домашних животных
В Госдуму поступила законопроект о введении административного наказания за нарушение требований к выгулу домашних животных. Авторами инициативы выступили депутаты Мособлдумы, сообщившие о предложениях на заседании регионального парламента.
Ожидается, что на физических лиц может быть наложен штраф от 500 руб, для юридических лиц от 3000 руб.
«Мы предлагаем ввести административную ответственность за несоблюдение требований к содержанию домашних питомцев. Для граждан штраф будет в размере от 500 до 1500 руб., а для индивидуальных предпринимателей предлагается установить повышенные штрафы в размере от 3000 до 5000 руб.», — заявил глава комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.
За повторное нарушение предлагается ввести штраф на сумму от 1500 до 3000 руб. для физических лиц, от 5000 до 10 000 руб. — для юридических. В то же время производство по делам об административных правонарушениях авторы инициативы хотят возложить на региональные органы исполнительной власти.
«Применение мер административной ответственности для недобросовестных граждан, которые выгуливают животных вне отведенных для этого местах, в том числе на детских, спортивных площадках, может выступить в качестве эффективной предупредительной меры и обеспечить сокращение количества правонарушений в области обращения с животными», — пояснил Карселян.
По данным за 2020 год, всего было зафиксировано 456 жалоб россиян, а на конец ноября 2021-го — 367 обращений на ненадлежащее содержание домашних животных.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Их надо отстреливать, нет не собак, а хозяев.
Депутаты в который раз не хотят ввести элементарный закон, чтобы хозяева собирали д-рьмо за своими собаками, как это делают во всем треклятом и загнивающем вражеском западе...
По весне когда тает снег в парки невозможно зайти. А потом все это д'рьмо попадает в почву и на травку.
"Разруха не в сортире, а в головах".
В свое время брали анализы почвы: в обычных городских дворах обнаруживается до 70 видов глистов. А в этих дворах гуляют маленькие дети, что депутатам и пр неизвестно, судя пл всему. Вероятно их дети гуляют в других дворах, в частности в швейцаоиях и лондонах.
это могут эти могут. Вот только который штраф раньше? За остекленный балкон или за выгул собак ? Или за выход собак на не остекленный балкон или за выгул на балконе не остеклененной собаки без маски или за собаку в маске под неостекленным балконом....? А если вместо собаки будет бооольшой кот нужно провести заседания во всех думах и чтения раза три инициатив и вносить дополнения, изменения и пояснения в законы и нормативные акты во всех субъектах.
Штрафы? Они смеются над людьми? Это ни о чем вообще. Сколько ходит хамоватых хозяев с невоспитанными собаками, которые периодически кусают людей (собаки в смысле)? И за это только штрафы? А чем попустительство хозяев собак лучше обычного нанесения травм человеку при нападении человека на человека? Результат тот же. Травмы у пострадавшего. в том числе и тяжелые. Так и наказание должно быть одинаковым. Мы же "в ответе за тех кого приручили" и держим дома. Или не так?
Не нравится, не ешь