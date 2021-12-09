В России могут ввести штрафы за нарушение правил выгула домашних животных

15:14 9.12.2021

В Госдуму поступила законопроект о введении административного наказания за нарушение требований к выгулу домашних животных. Авторами инициативы выступили депутаты Мособлдумы, сообщившие о предложениях на заседании регионального парламента.

Ожидается, что на физических лиц может быть наложен штраф от 500 руб, для юридических лиц от 3000 руб.

«Мы предлагаем ввести административную ответственность за несоблюдение требований к содержанию домашних питомцев. Для граждан штраф будет в размере от 500 до 1500 руб., а для индивидуальных предпринимателей предлагается установить повышенные штрафы в размере от 3000 до 5000 руб.», — заявил глава комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

За повторное нарушение предлагается ввести штраф на сумму от 1500 до 3000 руб. для физических лиц, от 5000 до 10 000 руб. — для юридических. В то же время производство по делам об административных правонарушениях авторы инициативы хотят возложить на региональные органы исполнительной власти.

«Применение мер административной ответственности для недобросовестных граждан, которые выгуливают животных вне отведенных для этого местах, в том числе на детских, спортивных площадках, может выступить в качестве эффективной предупредительной меры и обеспечить сокращение количества правонарушений в области обращения с животными», — пояснил Карселян.

По данным за 2020 год, всего было зафиксировано 456 жалоб россиян, а на конец ноября 2021-го — 367 обращений на ненадлежащее содержание домашних животных.