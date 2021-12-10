ФАС предупредила о росте тарифов ЖКУ примерно на 4%

12:52 10.12.2021

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России с 1 июля 2022 года увеличатся максимум на 4%. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

«Социальная направленность государственной тарифной политики в отношении изменения оплаты за коммунальные услуги для населения сохранится в 2022 г.», — сказали «Известиям» в ведомстве.

По итогам ноября годовая инфляция в РФ составила рекордные с января 2016 года 8,4%, сообщал Росстат 8 декабря. Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что по итогам всего 2021 года показатель может сложиться выше предельного прогноза Банка России в 7,9%.

Но эксперт комиссии общественного совета при Минстрое по ЖКХ Гайк Багдасарян отметил, что при индексации тарифов и платы за ЖКУ ФАС ориентируется не на реальную экономическую ситуацию, а на прогноз социально-экономического развития страны и законопроект о федеральном бюджете. Оба документа предполагают среднегодовую инфляцию в 2022 г. на уровне 4,3%.

В пресс-службе ФАС также подчеркнули, что ведомство проследит за изменением цен ЖКУ и продолжит регулярный мониторинг тарифов. Служба сообщила, что, кроме инструмента предельных индексов изменения платы населения за коммунальные услуги, в России есть и другие механизмы поддержки граждан.

«Например, получение субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, в доходах которых коммунальные платежи превышают определенную долю, и льготные тарифы для населения, а также льготы на присоединение к электрическим и газораспределительным сетям», — заявили в ведомстве.

В этом году тарифы ЖКУ выросли в среднем на 3,2%, что значительно ниже инфляции.