ФАС предупредила о росте тарифов ЖКУ примерно на 4%
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России с 1 июля 2022 года увеличатся максимум на 4%. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
«Социальная направленность государственной тарифной политики в отношении изменения оплаты за коммунальные услуги для населения сохранится в 2022 г.», — сказали «Известиям» в ведомстве.
По итогам ноября годовая инфляция в РФ составила рекордные с января 2016 года 8,4%, сообщал Росстат 8 декабря. Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что по итогам всего 2021 года показатель может сложиться выше предельного прогноза Банка России в 7,9%.
Но эксперт комиссии общественного совета при Минстрое по ЖКХ Гайк Багдасарян отметил, что при индексации тарифов и платы за ЖКУ ФАС ориентируется не на реальную экономическую ситуацию, а на прогноз социально-экономического развития страны и законопроект о федеральном бюджете. Оба документа предполагают среднегодовую инфляцию в 2022 г. на уровне 4,3%.
В пресс-службе ФАС также подчеркнули, что ведомство проследит за изменением цен ЖКУ и продолжит регулярный мониторинг тарифов. Служба сообщила, что, кроме инструмента предельных индексов изменения платы населения за коммунальные услуги, в России есть и другие механизмы поддержки граждан.
«Например, получение субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, в доходах которых коммунальные платежи превышают определенную долю, и льготные тарифы для населения, а также льготы на присоединение к электрическим и газораспределительным сетям», — заявили в ведомстве.
В этом году тарифы ЖКУ выросли в среднем на 3,2%, что значительно ниже инфляции.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Такие предупреждения (прогнозы) у людей давно смех и горечь вызывают. Так как это больше на самоуспокоение похоже. А на деле все давно знают, что цифры эти сильно занижены.
Ну как же! Бригадир "питерских" с остатков "трубного нала","повысил" мрот,надо же всё вернуть "в зад"!
Мытари лютуют...
А Черномырдин предупреждал. И не просто, а непросто… Потому что знал и видел, как в воду. И что? Да ничего. А у нас ведь как?
после отчёта гаранта перед шефом и продления ему ярлыка на сбор подати со смердов.