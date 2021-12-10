В Зеленограде шестеро полицейских заломали руки женщине за спущенную маску

В Зеленограде (Москва) «взвод» полицейских «применил физическую силу» к женщине со спущенной на подбородок маской, которая отказалась ехать в отделение для составление протокола.

На вопрос, почему административный протокол не стали составлять на месте, полицейский ответил, что участковый «захотел» составить его в отделе, пишет Readovka.

Несмотря на просьбы отпустить ее домой к ребёнку, а также требования прохожих оставить ее в покое, силовики не стали освобождать женщину, а автору видео пригрозили судом. Также они пожаловались на вмятину на машине, которая осталась после того, как женщину впечатали в автомобиль. Замечания о том, что в здании на тот момент находилось множество людей без масок, также остались без внимания.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.12.2021, 16:04
    Гость: тд

    Дык... Здоровый инстинктивный страх обычное дело для несовершенных созданий Божиих ...со шрамом от фуражки..

  3. 10.12.2021, 16:01
    Гость: тд

    Неужели.. на патрициев наскакивать плебеям в провинциях римской империи с помощью местечковых прокураторов...?!

  4. 10.12.2021, 15:51
    Гость: охотник за бакланами

    Ещё-бы, не были трусами, когда тысячу лет, само государство Российское , строилась только через кнут,каторги, лагеря, репрессии,и расплавлавленный свинец в кадык,

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