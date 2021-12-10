В Зеленограде шестеро полицейских заломали руки женщине за спущенную маску

09:05 10.12.2021

В Зеленограде (Москва) «взвод» полицейских «применил физическую силу» к женщине со спущенной на подбородок маской, которая отказалась ехать в отделение для составление протокола.

На вопрос, почему административный протокол не стали составлять на месте, полицейский ответил, что участковый «захотел» составить его в отделе, пишет Readovka.

Несмотря на просьбы отпустить ее домой к ребёнку, а также требования прохожих оставить ее в покое, силовики не стали освобождать женщину, а автору видео пригрозили судом. Также они пожаловались на вмятину на машине, которая осталась после того, как женщину впечатали в автомобиль. Замечания о том, что в здании на тот момент находилось множество людей без масок, также остались без внимания.