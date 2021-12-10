В Зеленограде шестеро полицейских заломали руки женщине за спущенную маску
В Зеленограде (Москва) «взвод» полицейских «применил физическую силу» к женщине со спущенной на подбородок маской, которая отказалась ехать в отделение для составление протокола.
На вопрос, почему административный протокол не стали составлять на месте, полицейский ответил, что участковый «захотел» составить его в отделе, пишет Readovka.
Несмотря на просьбы отпустить ее домой к ребёнку, а также требования прохожих оставить ее в покое, силовики не стали освобождать женщину, а автору видео пригрозили судом. Также они пожаловались на вмятину на машине, которая осталась после того, как женщину впечатали в автомобиль. Замечания о том, что в здании на тот момент находилось множество людей без масок, также остались без внимания.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Дык... Здоровый инстинктивный страх обычное дело для несовершенных созданий Божиих ...со шрамом от фуражки..
Ещё не вечер ...
Неужели.. на патрициев наскакивать плебеям в провинциях римской империи с помощью местечковых прокураторов...?!
Ещё-бы, не были трусами, когда тысячу лет, само государство Российское , строилась только через кнут,каторги, лагеря, репрессии,и расплавлавленный свинец в кадык,
спасибо.