Уровень коллективного иммунитета в России превысил 55%

19:31 10.12.2021

Коллективный иммунитет к COVID-19 среди россиян за неделю прибавил сразу два процента и вырос с 53,7 до 55,7%. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

Всего в России провели более 67,2 млн полных циклов вакцинации от COVID-19, прививку первым компонентом сделали почти 74,2 млн раз.

«Уровень выше 72% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Республика Тыва, Московская область, Москва», — заявила Голикова, чьи слова приводит оперативный штаб. При этом лидером среди регионов по уровню иммунитета по-прежнему остается Севастополь — 83,7%.

Согласно последним данным оперштаба, в России за сутки выявлено 30 873 случая заражения COVID-19. Это на 2,2% больше, чем накануне (30 209). Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заболели 9 956 679 человек.