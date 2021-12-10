Уровень коллективного иммунитета в России превысил 55%
Коллективный иммунитет к COVID-19 среди россиян за неделю прибавил сразу два процента и вырос с 53,7 до 55,7%. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.
Всего в России провели более 67,2 млн полных циклов вакцинации от COVID-19, прививку первым компонентом сделали почти 74,2 млн раз.
«Уровень выше 72% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Республика Тыва, Московская область, Москва», — заявила Голикова, чьи слова приводит оперативный штаб. При этом лидером среди регионов по уровню иммунитета по-прежнему остается Севастополь — 83,7%.
Согласно последним данным оперштаба, в России за сутки выявлено 30 873 случая заражения COVID-19. Это на 2,2% больше, чем накануне (30 209). Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заболели 9 956 679 человек.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Разве можно доверять лживой официальной статистике чиновников? Они всегда нагло врут, когда им выгодно. Им нужно преувеличивать число вакцинированных, чтобы дурить глобалистов - спонсоров ВОЗ и получать больше бабла за их "усердие". В РФ не фиктивно привитых вероятно лишь около 40%. Население боится делать прививки, так как понимает, что их здоровью могут угрожать не только "побочки", но и возможность в последствии смертельного исхода, а также генетической модификации клеток организма. Люди боятся стать мутантами. Поскольку эти ГМО-вакцины не прошли полный цикл клинических испытаний, а лишь получили УСЛОВНЫЙ ДОПУСК для добровольного участие граждан в их испытании.
Писали бы сразу 99.(9) и отстали бы, наконец, от всех!
Совершенно логично же!
Посчитать невозможно, но ведь посчитали.
А почему только футболисты помирают? Может, запретить этот футбол?