Уровень коллективного иммунитета в России превысил 55%

Вакцинация © KM.RU, Наталья Ступникова

Коллективный иммунитет к COVID-19 среди россиян за неделю прибавил сразу два процента и вырос с 53,7 до 55,7%. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

Всего в России провели более 67,2 млн полных циклов вакцинации от COVID-19, прививку первым компонентом сделали почти 74,2 млн раз.

«Уровень выше 72% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Республика Тыва, Московская область, Москва», — заявила Голикова, чьи слова приводит оперативный штаб. При этом лидером среди регионов по уровню иммунитета по-прежнему остается Севастополь — 83,7%.

Согласно последним данным оперштаба, в России за сутки выявлено 30 873 случая заражения COVID-19. Это на 2,2% больше, чем накануне (30 209). Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заболели 9 956 679 человек.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.12.2021, 01:14
    Гость: О статистике

    Разве можно доверять лживой официальной статистике чиновников? Они всегда нагло врут, когда им выгодно. Им нужно преувеличивать число вакцинированных, чтобы дурить глобалистов - спонсоров ВОЗ и получать больше бабла за их "усердие". В РФ не фиктивно привитых вероятно лишь около 40%. Население боится делать прививки, так как понимает, что их здоровью могут угрожать не только "побочки", но и возможность в последствии смертельного исхода, а также генетической модификации клеток организма. Люди боятся стать мутантами. Поскольку эти ГМО-вакцины не прошли полный цикл клинических испытаний, а лишь получили УСЛОВНЫЙ ДОПУСК для добровольного участие граждан в их испытании.

  4. 10.12.2021, 22:59
    Гость: Если хочешь быть богатым-стань народным депутатом

    Посчитать невозможно, но ведь посчитали.

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