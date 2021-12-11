Около 95% трудовых мигрантов едут из Таджикистана в Россию

16:34 11.12.2021

Около 95% трудовых мигрантов из Таджикистана едут на заработки в Россию.

"В Россию для осуществления трудовой деятельности выезжают около 95% всех трудовых мигрантов из Таджикистана. Больше всего выезжают в Иркутск, Читу, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области", - рассказала ТАСС заместитель министра труда, миграции и занятости населения республики Шахноза Нодири.

По данным Миграционной службы Таджикистана, за 10 месяцев текущего года в поисках работы из страны в РФ выехали 331 353 человека. В то время как по данным российской стороны, эта цифра значительно больше. Дело в том, пояснила Нодири, что у многих мигрантов есть и российское гражданство и при выезде из республики они регистрируются как российские граждане и не попадают в таджикскую статистику по трудовой миграции. "В России прибывшие из Таджикистана даже с российским паспортом включаются в список мигрантов", - добавила она.

В 2020 году Таджикистан и Россия заключили соглашение об организованном наборе граждан республики для "временной трудовой деятельности на территории РФ". Из-за пандемии коронавируса и действовавших в связи с ней ограничений реализация этого начинания стала возможной только в начале 2021 года.