Около 95% трудовых мигрантов едут из Таджикистана в Россию
Около 95% трудовых мигрантов из Таджикистана едут на заработки в Россию.
"В Россию для осуществления трудовой деятельности выезжают около 95% всех трудовых мигрантов из Таджикистана. Больше всего выезжают в Иркутск, Читу, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области", - рассказала ТАСС заместитель министра труда, миграции и занятости населения республики Шахноза Нодири.
По данным Миграционной службы Таджикистана, за 10 месяцев текущего года в поисках работы из страны в РФ выехали 331 353 человека. В то время как по данным российской стороны, эта цифра значительно больше. Дело в том, пояснила Нодири, что у многих мигрантов есть и российское гражданство и при выезде из республики они регистрируются как российские граждане и не попадают в таджикскую статистику по трудовой миграции. "В России прибывшие из Таджикистана даже с российским паспортом включаются в список мигрантов", - добавила она.
В 2020 году Таджикистан и Россия заключили соглашение об организованном наборе граждан республики для "временной трудовой деятельности на территории РФ". Из-за пандемии коронавируса и действовавших в связи с ней ограничений реализация этого начинания стала возможной только в начале 2021 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Петя, 5 тактических бомб, которые есть у русских, решат все вопросы, где жить русским, какое они имеют право. Мы, наймем, оставшихся в живых ваших женщин, чтобы за вами убрали пепел. А в Питере и Москве - достаточно 2 концалерей
Воркута, Салехард, Верхоянск. 5 лет без права выезда. Зарплата 50 000. Это касается и всех прочих "россиян" горской наружности. Мелкое хулиганство - 3 года *(административная отработка), далее - уголовный кодекс
дождётесь!" В.Путин
Потому, как кроме кирпичи носить и метлой махать у них в кишлаках больше ничему не учат.
Но, когда сюда прибывают, гордо заявляют: любые строительные работы!
Русские, бежавшие из ЦА в Россию от притеснений и издевательств, слышали в России: "Ну и что, что вы- русские?!!! Кто вам сказал, что вы имеете право жить в России??!!" А похоже, скоро в России произойдет примерно следующее. Будет объявлен новый указ о новых паспортах. А когда русские в России пойдут заменять свои паспорта, то прежние у них просто будут изымать и ничего не давать взамен. На удивленные вопросы русских о том, что это за ерунда творится, они будут получать разъяснения, что в новом положении о паспортной системе выдача новых паспортов русским не предусмотрена. И услышат российские русские тот же самый вопрос от властей: "Ну и что, что вы- русские?!!! Кто вам сказал, что вы имеете право жить в России??!!"