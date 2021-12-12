Матвиенко объяснила, зачем изменили Конституцию в 2020 году

Валентина Матвиенко

Поправки в Конституцию РФ были внесены для того, чтобы страна соответствовала требованиям меняющегося мира. Об этом заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. 

«Поправки 2020 года, внесенные в основополагающий закон, отразили требования меняющегося мира и современные реалии. Документ получил новое содержание, расширил спектр возможностей для противодействия имеющимся вызовам, сохранения исторической правды, традиционных семейных ценностей, уникального культурного наследия», — цитирует Матвиенко URA.RU.

Матвиенко также поздравила россиян с Днем Конституции, который традиционно отмечается 12 декабря каждый год, референдум состоялся 12 декабря 1993 года. Она пожелала гражданам мира, здоровья и «достижений во имя нашей великой Державы».

Одной из поправок в Конституцию РФ было «обнуление» президентских сроков, благодаря чему президент РФ Владимир Путин сможет снова принять участие в выборах в 2024 году. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.12.2021, 23:09
    Гость: Беглый

    Радует другое , когда начнутся гонки на лафетах , их детки опять станут играть в Перестройку .

  3. 12.12.2021, 21:49
    Гость: Одной

    из поправок в Конституцию РФ было «обнуление» президентских сроков
    --- Именно из-за этой "герни" и была затеяна эта катавасия.
    Если кто еще не понял.
    Всю остальную "собачатину" мадам Голова-грудь можно и не читать.
    "Семейные цееенности, уникальное культурное наслееедие..."
    Ага! Как бы не так.

  5. 12.12.2021, 21:19
    Гость: Евгений В.

    Опять нагло врет эта бывшая комсомольская активистка. После принятия этих поправок даже "гнилой Запад" их не признает. Посмешище, одна "неподсудность"
    уже смех вызывает...

Все комментарии (23)
Выбор читателей
Территория СССР
«Для одних СССР – то, чем они жили и что сами создали. Для других СССР – страна их молодости. Для третьих – невиданный чудесный мир»
Подписание беловежских соглашений
«Охота, выпивка и общепитовские столы. 30 лет назад СССР подписали смертный приговор»
Повредивший машину ФСБ блогер получил почти три года колонии
Михаил Горбачёв и Рональд Рейган. 1985 год
Распад СССР: почему Перестройка была обречена на провал?
Избранное
Владислав Шурыгин: «Происходит сбой и разрушение системы лётной безопасности. Одна из проблем – отход летчика в полёте на второй план с передачей его функций автоматическим системам»
«Мы в составе России или где-то сбоку?»: крымчане честно поделились своими проблемами
«Вопрос сегодня не в том, являются ли русские и украинцы одной народностью, а о том, смогут ли они достичь единства в борьбе с поработившим Украину фашизмом»
Научно-энергетический модуль переработают для новой российской орбитальной станции
Отучаем ребенка от постоянного маминого присутствия
Как влияет медитация на иммунитет?
Психолог Карина Вейнгард: биография и концепция «Три уровня осознанности»
«Это война»: на фоне забастовок в США, Италии и протестов по всему миру песня против принуждения к вакцинации вошла в топ-10 iTunes
Как выбрать идеальное постельное белье за несколько минут?
Академик Аганбегян: «В России самая высокая смертность среди крупных держав…»
Заядлая путешественница Юлия Чичерина