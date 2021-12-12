Матвиенко объяснила, зачем изменили Конституцию в 2020 году
Поправки в Конституцию РФ были внесены для того, чтобы страна соответствовала требованиям меняющегося мира. Об этом заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
«Поправки 2020 года, внесенные в основополагающий закон, отразили требования меняющегося мира и современные реалии. Документ получил новое содержание, расширил спектр возможностей для противодействия имеющимся вызовам, сохранения исторической правды, традиционных семейных ценностей, уникального культурного наследия», — цитирует Матвиенко URA.RU.
Матвиенко также поздравила россиян с Днем Конституции, который традиционно отмечается 12 декабря каждый год, референдум состоялся 12 декабря 1993 года. Она пожелала гражданам мира, здоровья и «достижений во имя нашей великой Державы».
Одной из поправок в Конституцию РФ было «обнуление» президентских сроков, благодаря чему президент РФ Владимир Путин сможет снова принять участие в выборах в 2024 году.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Радует другое , когда начнутся гонки на лафетах , их детки опять станут играть в Перестройку .
Ещё приоритет "своего" законодательства и "своих" судов над ЕСПЧ, например.
из поправок в Конституцию РФ было «обнуление» президентских сроков
--- Именно из-за этой "герни" и была затеяна эта катавасия.
Если кто еще не понял.
Всю остальную "собачатину" мадам Голова-грудь можно и не читать.
"Семейные цееенности, уникальное культурное наслееедие..."
Ага! Как бы не так.
Что за бред несёт этот человек? Непонятно, что он хочет.
Опять нагло врет эта бывшая комсомольская активистка. После принятия этих поправок даже "гнилой Запад" их не признает. Посмешище, одна "неподсудность"
уже смех вызывает...