Матвиенко объяснила, зачем изменили Конституцию в 2020 году

17:04 12.12.2021

Поправки в Конституцию РФ были внесены для того, чтобы страна соответствовала требованиям меняющегося мира. Об этом заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Поправки 2020 года, внесенные в основополагающий закон, отразили требования меняющегося мира и современные реалии. Документ получил новое содержание, расширил спектр возможностей для противодействия имеющимся вызовам, сохранения исторической правды, традиционных семейных ценностей, уникального культурного наследия», — цитирует Матвиенко URA.RU.

Матвиенко также поздравила россиян с Днем Конституции, который традиционно отмечается 12 декабря каждый год, референдум состоялся 12 декабря 1993 года. Она пожелала гражданам мира, здоровья и «достижений во имя нашей великой Державы».

Одной из поправок в Конституцию РФ было «обнуление» президентских сроков, благодаря чему президент РФ Владимир Путин сможет снова принять участие в выборах в 2024 году.