Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии
Гомельский областной суд по итогам выездного заседания в СИЗО приговорил мужа Светланы Тихановской, белорусского блогера Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Об этом 14 декабря сообщает БелТА.
Судья пришел к выводу, что вина Тихановского в возбуждении вражды и розни в обществе по социальным признакам полностью доказана. По мнению суда, существовала непосредственная связь между преступлениями экстремистов и деятельностью оппозиционера, который «манипулировал общественным сознанием».
Суд над Тихановским проходил в гомельском СИЗО в закрытом режиме. Вместе с ним судили еще пять человек — Артема Сакова, оператора ютьюб-канала Тихановского «Страна для жизни», и Дмитрия Попова, SMM-менеджер проекта (получили по 16 лет колонии усиленного режима), автора Youtube-канала MozgON Владимира Цыгановича и автора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика (по 15 лет колонии усиленного режима), а также белорусского оппозиционного политика Николая Статкевича (14 лет колонии усиленного режима).
«Под вывеской „Страна для жизни“ перед белорусами пытались разыграть спектакль, как разгневанное большинство собирается взять власть. Как установило следствие — для этого использовались и методы психологической борьбы, и фальсификации, и подкуп активистов, и подготовка к уличной войне», — отметили в СК Белоруссии после вынесения приговора.
Сергей Тихановский начал вести YouTube-блог «Страна для жизни» в 2019 году. В нем Тихановский критиковал белорусскую власть, записывал интервью с жителями небольших городов и оппозиционными активистами.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Белорусы отличаются от россиян тем большинство их населения поняли что такое выборы. И 70% пожелали сменить власть- проголосовали за Тихановскую. У нас ,как и Туркмении Узбекистане Таджикистане, большинство продолжают не понимать что:" как проголосуешь -так и жить будешь". Белорусам сильно не поаезло-на главный пост они избрали в 90-ые дремучего нездорового человека. Но в 90-ые все бывало и даже цивилизованная Литва выбирала коммуниста Бразаускаса. Но даже самые оголтелые защитники бацки отказываются подтверждать что он набрал, как насчитала ему Ермошина ,80% голосов. А если даже он набрал ( фантазирую) 70% - то все равно эти результаты ПОДДЕЛКА- и организаторы победитель должны по белорусским же законам сесть в тюрьму.
А посадка Тихановского прямо означает что россиянам придется еще подтянуть пояса-ведь это подтверждение что батька полностью перешел на российское обеспечение и не боится санкций-ему есть где взять деньги. А у нас самих уже дырок в ремне для затягивания поясов дальше нет.
Вообще-то сначала это он решил стать президентом, но его не допустили. Потому, что его победа была бы еще более убедительной. И, голосуя за его жену, белорусы на самом деле голосовали за него.
Раз за разом они сами создают национальные символы борьбы со своей властью, и по-другому не могут. У каждого диктатора есть свой Виктор Хара или Мандела (или Бандера:). Вот и у белорусов появился новый национальный герой и мученик борьбы за свободу. И в этом качестве Сергей Тихановский стал в сто раз опаснее для Лукашенко и его власти. А если умрет в заключении - то станет в тысячу раз опаснее. И ничего с этим уже сделать нельзя. Даже если его сейчас освободить и изгнать из страны - всё равно белорусы будут воспринимать его лидером Сопротивления. А погибший лидер - это уже флаг.
"Если бы и трусливые Янык с Азаровым, набрались смелости" - то никуда бы убежать не успели. Мы же не белорусы, ботинки не снимаем, чтобы стать на лавочку - мы эту лавочку разбираем на колья, как брусчатку - на булыжники. Мы не признаем за государством и властью никаких других прав, кроме тех, которые сами им даем.
Другим змагарам неповадно будет майданить страну!
Если бы и трусливые Янык с Азаровым, набрались смелости и решились так сделать с бандеронацистами и майданными экстремистами, то не случилось бы кровавой гражданской войны и Крым бы не ушёл подальше от этого безумства!
Жаль только, что, с уходом Бацьки из власти, всех этих майданных экстремистов раньше срока выпустят на волю их подельники-макеи из ближайшего окружения белорусского президента!