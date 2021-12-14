Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии

15:15 14.12.2021

Гомельский областной суд по итогам выездного заседания в СИЗО приговорил мужа Светланы Тихановской, белорусского блогера Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Об этом 14 декабря сообщает БелТА.

Судья пришел к выводу, что вина Тихановского в возбуждении вражды и розни в обществе по социальным признакам полностью доказана. По мнению суда, существовала непосредственная связь между преступлениями экстремистов и деятельностью оппозиционера, который «манипулировал общественным сознанием».

Суд над Тихановским проходил в гомельском СИЗО в закрытом режиме. Вместе с ним судили еще пять человек — Артема Сакова, оператора ютьюб-канала Тихановского «Страна для жизни», и Дмитрия Попова, SMM-менеджер проекта (получили по 16 лет колонии усиленного режима), автора Youtube-канала MozgON Владимира Цыгановича и автора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика (по 15 лет колонии усиленного режима), а также белорусского оппозиционного политика Николая Статкевича (14 лет колонии усиленного режима).

«Под вывеской „Страна для жизни“ перед белорусами пытались разыграть спектакль, как разгневанное большинство собирается взять власть. Как установило следствие — для этого использовались и методы психологической борьбы, и фальсификации, и подкуп активистов, и подготовка к уличной войне», — отметили в СК Белоруссии после вынесения приговора.

Сергей Тихановский начал вести YouTube-блог «Страна для жизни» в 2019 году. В нем Тихановский критиковал белорусскую власть, записывал интервью с жителями небольших городов и оппозиционными активистами.