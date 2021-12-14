В МВД пояснили, как будут уведомлять граждан о вскрытии их машин и квартир

18:06 14.12.2021

В МВД утвердили порядок информирования автовладельцев о вскрытии в их отсутствии машин сотрудниками полиции.

В соответствующем документе сказано, что полицейские должны уведомлять автовладельцев о каждом случае вскрытия их машин в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента вскрытия. Для уведомления полицейские должны выяснить адрес автовладельца, его электронную почту и номер телефона. Уведомлять владельцев вскрытых машин можно письмом по почте, по телефону, по электронной почте, пишет Znak.com.

Само уведомление готовится на бланке МВД в двух экземплярах, на них должна быть подпись руководителя подразделения. При этом в тексте уведомления сотрудники полиции обязаны указать основания, которые стали причиной для вскрытия машины.

Аналогичный порядок в МВД утвердили для информирования собственников о вскрытии в их отсутствии квартир.

8 декабря депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении правительственный законопроект, который существенно расширяет полномочия сотрудников полиции. Теперь силовики могут не представляться, не предъявлять удостоверение, вскрывать машины и проникать в чужое жилище, даже в случае отсутствия владельца.