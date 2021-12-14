В МВД пояснили, как будут уведомлять граждан о вскрытии их машин и квартир

Полицейские

В МВД утвердили порядок информирования автовладельцев о вскрытии в их отсутствии машин сотрудниками полиции. 

В соответствующем документе сказано, что полицейские должны уведомлять автовладельцев о каждом случае вскрытия их машин в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента вскрытия. Для уведомления полицейские должны выяснить адрес автовладельца, его электронную почту и номер телефона. Уведомлять владельцев вскрытых машин можно письмом по почте, по телефону, по электронной почте, пишет Znak.com.

Само уведомление готовится на бланке МВД в двух экземплярах, на них должна быть подпись руководителя подразделения. При этом в тексте уведомления сотрудники полиции обязаны указать основания, которые стали причиной для вскрытия машины.

Аналогичный порядок в МВД утвердили для информирования собственников о вскрытии в их отсутствии квартир.

8 декабря депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении правительственный законопроект, который существенно расширяет полномочия сотрудников полиции. Теперь силовики могут не представляться, не предъявлять удостоверение, вскрывать машины и проникать в чужое жилище, даже в случае отсутствия владельца.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.12.2021, 01:39
    Гость: юрист

    Поправка внесена в закон о полиции, а не в закон об ОРД, соответственно расширяет полномочия только МВД, что не исключает использование сотрудников полиции в интересах фсб, прокуратуры, ск в рамках межведомственного взаимодействия.

  2. 15.12.2021, 00:44
    Гость: юрист

    Очередное конституционное право выхолощено до его полной ликвидации. Поправка нарушает ст. 12 и 11 Всеобщей декларации прав человека, ст. 55 и 49 Конс. РФ. Права органов исполнительной власти (мвд, фсб, прокуратуры, ск) включая лиц младшего должностного состава, не имеющих даже юридического образования, расширены до уровня власти судебной. При этом порядок и основания принятия решения нигде не регламентирован, являясь фактически должностным произволом, подпадающим в том числе под действие ст. 285 УК РФ, в отличии порядка регламентируемого УПК РФ, предусматривающего обязательное судебное рассмотрение вопроса, и квалифицированную юридическую оценку имеющихся доказательств.

  4. 14.12.2021, 23:44
    Гость: Нда, думал, что у нас в Юкрейн полицайский беспредел!

    Круть, теперь( предъявлять же удостоверение и ордер на обыск становится необязательным, да и кому-в отсутствие хозяев, а, ну да, два сообщника будут играть роль понятых "со стороны") российским бандитам и ворам раздолье, ведь под видом полицаев могут вламываться в квартиры и дома, и выскрывать-угонять( под видом конфискации, в открытую подгоняя эвакуатор) авто.
    Точно, что теперь самое то-готовить "сюрпризы" для незваных гостей.
    Да уж, у российских "законодателей" мысля работает, а только-не в ту сторону! Жуть!

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