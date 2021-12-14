Гинцбург заявил о создании версии «Спутника V» под штамм «омикрон»
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о создании модифицированного варианта вакцины «Спутник V» под штамм «омикрон».
При этом он отметил, что необходимо завершить проверку эффективности применяемого в настоящее время препарата, сообщает «Интерфакс».
«Такие конструкции в институте созданы, они уже собраны, и когда будет получен ответ на тот вопрос, который мы с вами сейчас обсуждаем (какова эффективность оригинального "Спутника V" против "омикрона" - прим.ред.), естественно, министерство даст разрешение на определенный объем доклинических и клинических исследований», - сказал Гинцбург.
По его словам, первые данные об эффективности «Спутника V» к штамму «омикрон» будут опубликованы на следующей неделе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Неужели?
Ничего он не должен, там ничуть не лучшеи нашего, уже в ТЦ не пускают
Коронавирус в Израиле: число зараженных резко подскочило, смертность тоже растет, руководство в страхе в ожидании омикрона и пытается л оттянуть новую вспышку, чтобы "допривить" как можно больше жителей страны.
При входе в ТЦ у посетителей будут проверять "зеленый пропуск" (он же "зеленый паспорт"..
Проверять будут сканированием штрих-кода, а не простого предъявления картинки на мобильном телефоне или распечатки
Привитые и переболевшие граждане получат цветной браслет, дающий право беспрепятственно передвигаться по всей территории торгового центра.
У кого "зеленого документа" не окажется, тоже позволят заходить в ТЦ – но только непосредственно до места, где оказываются те услуги или продаются те товары первой необходимости, за которыми они пришли.
Как это будет происходить неясно.
Считают что таким способом будет снижено распространение коронавируса в торговых центрах, а заодно подтолкнет к полной вакцинации тех, кто пренебрегает третьей прививкой.
В СССР такого безобразия просто БЫТЬ НЕ МОГЛО.
Вам уже похоже лишь бы что-то ляпнуть.
Одобряете фашистов и мошенников. \Как бы было \НЕ МОГЛО ТАМ ТАКОГО БЫТЬ.
Половину таблетки в рот, половину в попу.
Как доктор прописал.
Что непонятно-то?
этого Чизбургера кто-нибудь успокоит? А то он фонтанирует "вакцинами", как фонтан на ВДНХ.
Лучше в язык, дуплетом, чтоб замолчал хоть на время