Гинцбург заявил о создании версии «Спутника V» под штамм «омикрон»

14:38 14.12.2021

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о создании модифицированного варианта вакцины «Спутник V» под штамм «омикрон».

При этом он отметил, что необходимо завершить проверку эффективности применяемого в настоящее время препарата, сообщает «Интерфакс».

«Такие конструкции в институте созданы, они уже собраны, и когда будет получен ответ на тот вопрос, который мы с вами сейчас обсуждаем (какова эффективность оригинального "Спутника V" против "омикрона" - прим.ред.), естественно, министерство даст разрешение на определенный объем доклинических и клинических исследований», - сказал Гинцбург.

По его словам, первые данные об эффективности «Спутника V» к штамму «омикрон» будут опубликованы на следующей неделе.