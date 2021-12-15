Россияне начали скупать продукты быстрого приготовления

11:57 15.12.2021

За 11 месяцев текущего года продажи лапши быстрого приготовления выросли в России на 16% в денежном выражении и на 6,1% в натуральном. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные NielsenIQ.

Производитель продукции под брендами «Роллтон» и BigBon компания «Маревен Фуд Сэнтрал» (общая доля в категории 46,2%) оценивает объемы продаж лапши в январе-ноябре в более чем в 2 млрд упаковок. Рост спроса в компании также подтверждают.

Генеральный директор «Натурал Фудс» (Bon Appetit, Euro Express) Наталья Николаева считает, что такой рост связан с небольшим уровнем дохода граждан. По ее мнению, лапшу быстрого приготовления начали покупать граждане, которые ранее относились к ней негативно, например пенсионеры. С ней согласен и директор департамента маркетинга «Маревен Фуд Сэнтрал» Илья Мышенко.

Что касается роста продаж в денежном выражении, то на него повлияло увеличение себестоимости производства из-за удорожания муки, масла и логистических услуг. В частности, Николаева привела пример с пальмовым маслом, на котором некоторые производители жарят лапшу: его стоимость сейчас достигает $1,75 тыс. за тонну против $700 в начале года. В итоге производители вынуждены поднимать цену на продукты: за 11 месяцев рост составил более 20%.