Россияне начали скупать продукты быстрого приготовления

За 11 месяцев текущего года продажи лапши быстрого приготовления выросли в России на 16% в денежном выражении и на 6,1% в натуральном. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные NielsenIQ. 

Производитель продукции под брендами «Роллтон» и BigBon компания «Маревен Фуд Сэнтрал» (общая доля в категории 46,2%) оценивает объемы продаж лапши в январе-ноябре в более чем в 2 млрд упаковок. Рост спроса в компании также подтверждают.

Генеральный директор «Натурал Фудс» (Bon Appetit, Euro Express) Наталья Николаева считает, что такой рост связан с небольшим уровнем дохода граждан. По ее мнению, лапшу быстрого приготовления начали покупать граждане, которые ранее относились к ней негативно, например пенсионеры. С ней согласен и директор департамента маркетинга «Маревен Фуд Сэнтрал» Илья Мышенко.

Что касается роста продаж в денежном выражении, то на него повлияло увеличение себестоимости производства из-за удорожания муки, масла и логистических услуг. В частности, Николаева привела пример с пальмовым маслом, на котором некоторые производители жарят лапшу: его стоимость сейчас достигает $1,75 тыс. за тонну против $700 в начале года. В итоге производители вынуждены поднимать цену на продукты: за 11 месяцев рост составил более 20%.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.12.2021, 14:44
    Гость: Carlos

    Можете смеяться, НО, ЕСЛИ ПОСЧИТАТЬ - стоимость бичпакета в граммах ДОРОЖЕ стоимости приличных импортных макарон, не говоря о наших, типа Макфа.
    Итак, Роллтон, в пакете (без пластиковой тарелчки) 85 гр. - 24,50 кило, соответственно = 288 руб. пачка 400 гр. = 115 руб. пачка 500 гр. = 144 руб.на этом же сайте макароны Барилла стоят около 90 руб. за 450 гр.
    Или неимущие граждане - дебилы, которые не умеют считать, от слова совсем, или пипл записывается в туристы...

  2. 15.12.2021, 14:31
    Гость: Гость

    Ну да, все правильно. Сначала лапша, потом тушенка, спички и патроны. Страна готовится к войне? Вон уже и законы отмассовых захоронениях и эвакуации сегодня приняли)

  3. 15.12.2021, 14:24
    Гость: она очень дорогая получается,если

    пересчитать на 1кг.Больше 220-ти рублей,а это цена хороших итальянских макарон.

Все комментарии (8)
Выбор читателей
Повредивший машину ФСБ блогер получил почти три года колонии
Переговоры глав России и США: Байден попользовал Украину и отложил в сторонку
Госдума отказалась снижать пенсионный возраст
Госдума отказалась снижать пенсионный возраст
Медицинский центр в Коммунарке
Александр Дугин о коронавирусе: личное
Избранное
Свой шашлык стал недоступен — пойдем травиться к гостям с юга
Распад СССР: почему Перестройка была обречена на провал?
«Особенное, взволнованное состояние»: почему дети попадали в обморок на школьной линейке
Конфликты между братьями и сестрами. Роль родителей
Спасти русский народ: более 60 лет русский народ находится в состоянии национальной депрессии
Карикатура как триггер Третьей мировой
Быстро и вкусно: что приготовить в мультиварке?
Выбор Армении: распыление нации, потеря государства
Странное «Каждому – свое» в России
Аллергия на друга. Что нужно делать
«Я другой такой страны не знаю, где президент пользовался бы таким безграничным доверием народа, несмотря на все его "обещаю переобещать", как в нашей»