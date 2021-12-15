Россияне начали скупать продукты быстрого приготовления
За 11 месяцев текущего года продажи лапши быстрого приготовления выросли в России на 16% в денежном выражении и на 6,1% в натуральном. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные NielsenIQ.
Производитель продукции под брендами «Роллтон» и BigBon компания «Маревен Фуд Сэнтрал» (общая доля в категории 46,2%) оценивает объемы продаж лапши в январе-ноябре в более чем в 2 млрд упаковок. Рост спроса в компании также подтверждают.
Генеральный директор «Натурал Фудс» (Bon Appetit, Euro Express) Наталья Николаева считает, что такой рост связан с небольшим уровнем дохода граждан. По ее мнению, лапшу быстрого приготовления начали покупать граждане, которые ранее относились к ней негативно, например пенсионеры. С ней согласен и директор департамента маркетинга «Маревен Фуд Сэнтрал» Илья Мышенко.
Что касается роста продаж в денежном выражении, то на него повлияло увеличение себестоимости производства из-за удорожания муки, масла и логистических услуг. В частности, Николаева привела пример с пальмовым маслом, на котором некоторые производители жарят лапшу: его стоимость сейчас достигает $1,75 тыс. за тонну против $700 в начале года. В итоге производители вынуждены поднимать цену на продукты: за 11 месяцев рост составил более 20%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Можете смеяться, НО, ЕСЛИ ПОСЧИТАТЬ - стоимость бичпакета в граммах ДОРОЖЕ стоимости приличных импортных макарон, не говоря о наших, типа Макфа.
Итак, Роллтон, в пакете (без пластиковой тарелчки) 85 гр. - 24,50 кило, соответственно = 288 руб. пачка 400 гр. = 115 руб. пачка 500 гр. = 144 руб.на этом же сайте макароны Барилла стоят около 90 руб. за 450 гр.
Или неимущие граждане - дебилы, которые не умеют считать, от слова совсем, или пипл записывается в туристы...
Ну да, все правильно. Сначала лапша, потом тушенка, спички и патроны. Страна готовится к войне? Вон уже и законы отмассовых захоронениях и эвакуации сегодня приняли)
пересчитать на 1кг.Больше 220-ти рублей,а это цена хороших итальянских макарон.
съедобно?
доширак