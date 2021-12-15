Россия на фоне санкций поставила США рекордный за 30 лет объем патронов

10:50 15.12.2021

В 2021 году поставки российских патронов и их составных частей в США в денежном выражении установили рекорд с начала 1990-х годов. Этому не помешали даже новые санкции Вашингтона, направленные как раз против импорта стрелкового оружия и боеприпасов к нему из России.

В частности, за 10 месяцев 2021 года американские компании ввезли российских патронов к огнестрельному оружию на $157,9 млн. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2016 году ($148 млн за год) и был побит благодаря поставкам в октябре 2021 года на $15,4 млн. Для сравнения: за весь 2020 год импорт российских патронов в США составил около $120 млн, сообщает РБК.

В физическом выражении импорт российских патронов в Соединенные Штаты за январь-октябрь 2021 года превысил 7,7 тыс. т по сравнению с 5,2 тыс. т за весь 2020 год, следует из данных базы ООН Comtrade. В 2016 году импорт патронов и их частей по весу составлял около 6 тыс. т.