Россия на фоне санкций поставила США рекордный за 30 лет объем патронов

В 2021 году поставки российских патронов и их составных частей в США в денежном выражении установили рекорд с начала 1990-х годов. Этому не помешали даже новые санкции Вашингтона, направленные как раз против импорта стрелкового оружия и боеприпасов к нему из России.

В частности, за 10 месяцев 2021 года американские компании ввезли российских патронов к огнестрельному оружию на $157,9 млн. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2016 году ($148 млн за год) и был побит благодаря поставкам в октябре 2021 года на $15,4 млн. Для сравнения: за весь 2020 год импорт российских патронов в США составил около $120 млн, сообщает РБК.

В физическом выражении импорт российских патронов в Соединенные Штаты за январь-октябрь 2021 года превысил 7,7 тыс. т по сравнению с 5,2 тыс. т за весь 2020 год, следует из данных базы ООН Comtrade. В 2016 году импорт патронов и их частей по весу составлял около 6 тыс. т.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.12.2021, 15:15
    Гость: Реплика

    Анекдот. Идёт "суэцкая война". Египетский танк едет навстречу израильскому и оба лупят из пушек, но всё мимо. Съезжаются. Открываются люки. Высовываются еврей и араб. Еврей арабу кричит:"Чего не стреляешь?" Араб - еврею: "Да пушку заклинило! А ты что не стреляешь?" Еврей - арабу:"Да снаряды кончились!". Араб - еврею: "Хочешь, могу продать?"

  2. 15.12.2021, 14:29
    Гость: g

    что на самом деле этот факт демонстрирует, это то что американцы активно Вооружаются.
    патроны эти по закону могут идти только в частные руки - армия получает боеприпасы по госконтрактам Исключительно от американских фирм производителей.
    этот факт давно отмечен в сами сша.
    каждый раз когда Левые в фашингтоне начинают очередную атаку на конституционные Права американцев - американцы начинают массово скупать оружие и боеприпасы.
    именно Поэтому,
    сейчас 26 штатов выдвинули судебные иски против Левой администрации самозванца бабайдена за нарушение конститционных прав Принуждением к Генным Уколам и маскам для дебилов не знающих размеры вирусов.
    и Левые Проигрывают суды.. директивы о принудительных масках и уколах отменяются или приостанавливаются.
    основа этому - Вооруженный Народ сша..
    не будь оружия на руках граждан,
    Левые уже бы навязали свой Фашизм Силой.

  5. 15.12.2021, 13:25
    Гость: да-а

    одной рукой кладем в карман олигархам прибыль, а другой рукой вооружаем врага. А то ВПК не знает что эти патроны окажутся у боевиков с Украины. Уто то хочет смерти нашим ребятам. Кто?

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