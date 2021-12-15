«Роснано» требует признать договоры о кредитах недействительными

12:28 15.12.2021

Госкомпания «Роснано», объявившая в ноябре о начале переговоров по реструктуризации долгов, направила трем банкам - Совкомбанку, Промсвязьбанку и банку «Ак Барс» - досудебные претензии о признании недействительными заключенные с ними кредитные договоры, пишет РБК со ссылкой на источники.

«АО «Роснано» полагает, что есть основания для признания <...> договоров недействительными как сделок, совершенных в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом», — говорится в претензиях компании. Она ссылается на ст. 10, 168 и п. 2 ст. 174 Гражданского кодекса, которые «обязывают стороны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга».

«Нельзя извлекать прибыль при кредитовании, если банк осознает, что сделка нарушает интересы заемщика и выбранная схема заемного финансирования в долгосрочной перспективе приведет к существенным финансовым потерям «Роснано», — пишет госкомпания.

Один из источников РБК называет требования нелогичными, поскольку свои обязательства компания продолжает исполнять. Другой характеризует документ как «формальный»: по его словам, переговоры о реструктуризации начались задолго до отправки претензии.

Долг «Роснано» составляет более 140 млрд руб., а стоимость активов около 70 млрд руб.