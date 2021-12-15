«Роснано» требует признать договоры о кредитах недействительными

Госкомпания «Роснано», объявившая в ноябре о начале переговоров по реструктуризации долгов, направила трем банкам - Совкомбанку, Промсвязьбанку и банку «Ак Барс» - досудебные претензии о признании недействительными заключенные с ними кредитные договоры, пишет РБК со ссылкой на источники. 

«АО «Роснано» полагает, что есть основания для признания <...> договоров недействительными как сделок, совершенных в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом», — говорится в претензиях компании. Она ссылается на ст. 10, 168 и п. 2 ст. 174 Гражданского кодекса, которые «обязывают стороны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга».

«Нельзя извлекать прибыль при кредитовании, если банк осознает, что сделка нарушает интересы заемщика и выбранная схема заемного финансирования в долгосрочной перспективе приведет к существенным финансовым потерям «Роснано», — пишет госкомпания.

Один из источников РБК называет требования нелогичными, поскольку свои обязательства компания продолжает исполнять. Другой характеризует документ как «формальный»: по его словам, переговоры о реструктуризации начались задолго до отправки претензии.

Долг «Роснано» составляет более 140 млрд руб., а стоимость активов около 70 млрд руб.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.12.2021, 15:15
    Гость: Гость

    Я не с точки зрения "поспорить" а просто случай из жизни.
    Примерно эдак в 2010 году, господин Чубайс просто звонил в №-ый банк и говорил сколько денег перевести туда-то. Без каких либо документов и подписей, а тупо пользуясь правом телефонного звонка. Руководство банка слушалось безоговорочно.
    Сейчас, возможно ситуация в корне изменилась и у банков больше влияния чем у Чубайса, но вряд ли Роснано затеяло бы всю эту канитель, если бы ситуация была безнадежной.
    Так что запасаемся попкорном и наслаждаемся сериалом "Кто главнее?" )))

  4. 15.12.2021, 15:03
    Гость: это открытие изменит мир

    Роснано - инновационная компания. И как видим, деньги на исследования были потрачены не зря. Юридическому отделу компании после многолетних изысканий и научных экспериментов, удалось вплотную подойти к открытию метода позволяющего не возвращать кредиты. Данное ноу-хау станет одним из самых ценных достижений за все годы существования компании.

  5. 15.12.2021, 15:01
    Гость: stalker

    Сударь, вы наивный дурак, если полагаете что банки свои заемные средства с процентами вернуть не захотят. Откуда у вас уверенность в обратном ? Не знаете ? Лишь бы брякнуть что-то, а что для вас не имеет значение. А что до субсидиарной ответственности, то Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" для начала почитайте. Там все написано.

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