Совфед предупредил о попытках Запада изменить власть в России в 2024 году

13:09 15.12.2021

Страны Запада пытаются сменить власть в России во время президентских выборов 2024 года. Об этом говорится в ежегодном докладе временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Как пишут авторы доклада, в начале этого года в Вашингтоне состоялась серия встреч и совещаний официальных лиц США с представителями «несистемной оппозиции» для формирования четкого плана действий, направленных на дискредитацию выборов в Госдуму. Организаторы сосредточились «на продуцировании максимального числа скандалов» как в РФ, так и за рубежом, чтобы дать иностранным структурам поводы делать заявления о «порочности российской избирательной системы», «нелегитимности» выборов в Госдуму и непризнании избранной палаты Федерального Собрания РФ.

«Такого рода деструктивные мероприятия преследовали и более долгосрочные цели. Главная из них — в период проведения президентских выборов 2024 г. изменить власть в России, основы ее внутренней и внешней политики, сделать нашу страну удобной для внешнего управления», — отмечается в документе.

В Совете Федерации заявили, что Запад стремился сдержать Россию и максимально ослабить ее. Помимо этогго, подобные действия должны были снизить международный авторитет страны и дестабилизировать внутреннюю политическую ситуацию.

В середине ноября на сайте палаты представителей США был размещен проект резолюции, в котором конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон предложили не признавать нынешнего президента Владимира Путина лидером государства, если он пойдет на новый срок в 2024 году.