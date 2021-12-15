Совфед предупредил о попытках Запада изменить власть в России в 2024 году
Страны Запада пытаются сменить власть в России во время президентских выборов 2024 года. Об этом говорится в ежегодном докладе временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
Как пишут авторы доклада, в начале этого года в Вашингтоне состоялась серия встреч и совещаний официальных лиц США с представителями «несистемной оппозиции» для формирования четкого плана действий, направленных на дискредитацию выборов в Госдуму. Организаторы сосредточились «на продуцировании максимального числа скандалов» как в РФ, так и за рубежом, чтобы дать иностранным структурам поводы делать заявления о «порочности российской избирательной системы», «нелегитимности» выборов в Госдуму и непризнании избранной палаты Федерального Собрания РФ.
«Такого рода деструктивные мероприятия преследовали и более долгосрочные цели. Главная из них — в период проведения президентских выборов 2024 г. изменить власть в России, основы ее внутренней и внешней политики, сделать нашу страну удобной для внешнего управления», — отмечается в документе.
В Совете Федерации заявили, что Запад стремился сдержать Россию и максимально ослабить ее. Помимо этогго, подобные действия должны были снизить международный авторитет страны и дестабилизировать внутреннюю политическую ситуацию.
В середине ноября на сайте палаты представителей США был размещен проект резолюции, в котором конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон предложили не признавать нынешнего президента Владимира Путина лидером государства, если он пойдет на новый срок в 2024 году.
Комментарии читателей Оставить комментарий
...«Такого рода деструктивные мероприятия преследовали и более долгосрочные цели. Главная из них — в период проведения президентских выборов 2024 г. изменить власть в России...
Ну,Вы,блин,даете!- как говаривал генерал Иволгин.А чего в 2024 году?Если завтра провести реально честные выборы,так она и изменится уже завтра.Наелись люди этой властью.Аж до рвотных позывов.И не надо никакого внешнего вмешательства.Даже до глупых уже дошло,что все эти "выборы" - ложь,подлог и махинации.
против совета федерации. "Прогнило что-то в датском королевстве".
Путин должен сделать Байдену предъяву! А всех получателей российского газа, которые будут уличены в соучастии - лишить скидок на российский газ.
Да, более порочных, развратных и нелегитимных выборов чем ныне в России нигде в мире не сыскать. Их даже выборами назвать нельзя. Сплошное рисование и мухлёж.
А если по большому счёту, то нынешняя власть в России нелегитимна с самого своего начала, т.к. пришла к власти в результате госпереворота и расстрела законно избранного Верховного Совета. А это есть преступление, которое не имеет сроков давности. И все, кто ныне сидят в Кремле это прекрасно знают, потому и беспредельничают на своих так называемых выборах.
А это заявление показывает только одно - на воре и шапка горит.
Скоро начнётся "поедание"одних "крыс" другими ,"двери-то закрываются"!