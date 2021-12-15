Центр Гамалеи запатентовал применение COVID-вакцины для детей старше 1 мес
Специалисты центра имени Гамалеи получили патент на способы применения вакцины против коронавируса для иммунизации детей старше одного месяца.
«Ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ получили патент №2761904 на решение, относящееся к использованию вакцины против вируса SARS-CoV-2 у детей старше месяца. <...> Запатентованное решение представляет собой использование иммунобиологического средства, обеспечивающего развитие реакций гуморального и клеточного иммунного ответа против вируса SARS-CoV-2 у детей старше 1 месяца», - говорится в сообщении пресс-службы Роспатента.
Помимо уже используемых в разработанной центром им. Гамалеи вакцине «Спутник V» компонентов на базе векторов аденовируса человека 26-го и 5-го серотипов, документ предусматривает применение компонента, использующего вектор аденовируса обезьян 25-го серотипа. Все эти компоненты могут использоваться как по отдельности, так и совместно, всего изобретение включает шесть таких вариантов их введения. Кроме того, все три компонента могут применяться и для повторной вакцинации, цитирует документ «Интерфакс».
По данным на 14 декабря 2021 года, российские изобретатели с начала пандемии подали 1000 заявок на разработки, направленные против коронавируса. На сегодняшний день выдано 440 патентов.
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На живых людях проводит эксперимент и всё сходит с рук.
Адвокат будет просить о снисхождении - замене повешения расстрелом. Но пролетарский суд, принимая во внимания всю тяжесть преступления, откажет.
Троцкий тоже думал, что за лужей доживет до старости...
Опоздали маленько. Ковид становится обычным сезонным гриппом,а младенцев вакцинировать от гриппа запрещено. В СССР разработали универсальную вакцину от всех видов гриппа,но после практики отказались вакцинировать в виду ее неэффективности. Сейчас всем пихают уколы от гриппа согласно прогноза его вида и иногда бывает ошибки когда ожидают одно,а эпидемия из-за другого. Впрочем вакцины от любой заразы частично поднимает иммунитет и даже против ковида. При этом врачей мало волнует что больше.Или пользы или вреда от прививок хотя все знают что не бывает безвредных вакцин.
Лучше забить камнями, как это делают у мусульман, дешево и сердито...