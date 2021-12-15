Центр Гамалеи запатентовал применение COVID-вакцины для детей старше 1 мес

22:38 15.12.2021

Специалисты центра имени Гамалеи получили патент на способы применения вакцины против коронавируса для иммунизации детей старше одного месяца.

«Ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ получили патент №2761904 на решение, относящееся к использованию вакцины против вируса SARS-CoV-2 у детей старше месяца. <...> Запатентованное решение представляет собой использование иммунобиологического средства, обеспечивающего развитие реакций гуморального и клеточного иммунного ответа против вируса SARS-CoV-2 у детей старше 1 месяца», - говорится в сообщении пресс-службы Роспатента.

Помимо уже используемых в разработанной центром им. Гамалеи вакцине «Спутник V» компонентов на базе векторов аденовируса человека 26-го и 5-го серотипов, документ предусматривает применение компонента, использующего вектор аденовируса обезьян 25-го серотипа. Все эти компоненты могут использоваться как по отдельности, так и совместно, всего изобретение включает шесть таких вариантов их введения. Кроме того, все три компонента могут применяться и для повторной вакцинации, цитирует документ «Интерфакс».

По данным на 14 декабря 2021 года, российские изобретатели с начала пандемии подали 1000 заявок на разработки, направленные против коронавируса. На сегодняшний день выдано 440 патентов.