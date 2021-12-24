МИД России вызвал представителя Японии из-за выставки о Курилах

21:10 24.12.2021

МИД России вызвал представителя руководства японского посольства из-за выставки о Южных Курилах, которая открылась в начале декабря в Токио. Российское дипведомство также выразило озабоченность по поводу японо-американских военно-морских учений в районе острова Хоккайдо.

В сообщении подчеркивается, что предупреждение по аналогичному поводу Россия делала японскому представительству в 2020 году. В ходе дипломату был заявлен протест.

Кроме того, с представителем посольства поговорили по поводу начавшихся 6 декабря учений, которые Япония проводит совместно с США в районе острова Хоккайдо. «Подчеркнуто, что их проведение в непосредственной близости от границы Российской Федерации, масштаб и спектр отрабатываемых операций вынуждают рассматривать эти маневры в качестве серьезного вызова и потенциальной угрозы безопасности нашей страны на Дальнем Востоке»,— цитирует сообщение МИД «Коммерсант».

Территориальный спор между Россией и Японией является неурегулированным со времен окончания Второй мировой войны, а стороны до сих пор не заключили мирный договор. После войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи.

