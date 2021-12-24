Суд вынес приговор фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне»

© KM.RU, Илья Шабардин

Суд вынес приговоры фигурантам дела о взятках при строительстве ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар. Все они получили от семи до 18 лет колонии.

Центральный районный суд признал Танзилю Комкову, экс-начальника инспекции строительного надзора Кузбасса, виновной в получении взятки в размере 7 млн руб. от застройщика сгоревшего объекта а также в отмывании денег и злоупотреблении полномочиями. Ей назначили наказание в виде 18 лет колонии общего режима, штрафа в размере 80 млн руб. и запрета работать на госслужбе в течение 12 лет, пишет ТАСС.

Были также вынесены приговоры и другим фигурантам дела, среди них — сын бывшего главы Госстройнадзора Кузбасса Эдуард Комков, он получил 10 лет заключения. Заместитель Танзили Комковой, Светлана Шенгерей, получила семь лет колонии общего режима. Гендиректор строительной компании «ИСК Ресурс», реконструировавшей здание торгового центра, Никита Чередниченко приговорен к 15 годам колонии строгого режима.

Как установил суд, Комкова при участии сына и Чередниченко получила взятку в размере семи миллионов рублей от застройщика «Зимней вишни». Им был гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК) Вячеслав Вишневский. В обмен на деньги он попросил не наказывать компанию за нарушения при строительстве объекта.

В результате ТЦ работал с многочисленными нарушениями пожарной безопасности. В марте 2018 года это привело к крупному пожару в здании, жертвами которого стали 60 человек. В результате трагедии погибли в том числе 37 детей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.12.2021, 14:27
    Гость: голубому

    Недееспособный!Перед развалом СССР ,когда у горбатого закачалось кресло, "внезапно произошла трагедия" вблизи Уфы ,где погибло очень много детей.Была создана срочно комиссия и горбатый выиграл время своего "выкинштейна"."Общая трагедия сплотила партию и правительство" которые за весь народ пролили крокодильи слёзки.А как кэгэбэшники несчастным помогали,ну просто гуманисты внеземные!
    Какже блин достала эта голубизна педорастическая в самой России!

  3. 24.12.2021, 14:03
    Гость: Опаньки!

    А чЁ будет Аману Тулееву? Или Таки отлизал как следует?
    Ну как ту не вспомнить знаменитую фразуиз уст лошади:"бЛ... дебилы!"

  5. 24.12.2021, 13:43
    Гость: гость

    нарушения при строительстве , нарушения выявленные при сдаче объекта и нарушения при эксплуатации это разные вещи или все в одну кучу загнали.

Все комментарии (7)
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