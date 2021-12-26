Песков: расширение НАТО на восток - вопрос жизни и смерти для России

Акция протеста против создания базы НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что следует сохранять оптимизм относительно переговоров Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности. При этом он назвал расширение НАТО на восток вопросом жизни и смерти для России.

«Распространение НАТО на такие страны, как Украина, наверняка другие страны, которые были на территории Советского Союза <…> Конечно это уже вопрос, ну, фактически, жизни и смерти для нас»,— приводит его слова, сказанные в эфире телеканала «Россия 1», «Коммерсант».

Песков заметил, что США не спрашивают, что не нравится России при расширении НАТО. Альянс активно работает у границ РФ и поставляет технику через Грецию, а также по другим направлениям, сказал пресс-секретарь президента.

При этом он отметил, что «сейчас важно все-таки набраться терпения и сесть за стол переговоров в январе».

«Конечно, эмоционально хочется каждый раз реагировать на все эти мегафонные выбросы информационные, но здесь нужно понимать, что когда дипломаты садятся за стол переговоров, не публично, там начинается совсем другой разговор. Он более предметный, он более спокойный и зачастую более взвешенный»,— продолжил пресс-секретарь.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.12.2021, 23:54
    Гость: о как!

    Может вам известны времена,когда эти самые полмира не собачились бы с Россией?

  2. 26.12.2021, 23:49
    Гость: дауж

    НАТО конечно расширяется. Страны желают получить зонтик для защиты от непредсказуемых действий России. Это оборонительный союз, который меньше всего думает о войне в Европе.

  4. 26.12.2021, 23:27
    Гость: Реплика

    Вопрос жизни и смерти? Ну и зачем об этом заявлять? Чтобы противник знал где давить и цену себе заламывал? Как видим дипломатия слов, заявлений и озабоченностей эффекта не принесла. Пора переходить к действиям, а не устраивать истерику.

  5. 26.12.2021, 22:54
    Гость: со стороны

    Не 3, 4. 225 термоядерных зарядов(Википедия). Действительно, устаревшие, типа, как новые российские. Сейчас заменяются. Количество зарядов планируют увеличить на ;)%. Хвати, чтобы ...нуть. А танки...их подбить почти невозможно, по опыту участия в иракских войнах выдерживают попадание десятков ПТУР,Пг, снарядов,рекордсмен - более 70, и все оставались в строю.

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