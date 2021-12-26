Песков: расширение НАТО на восток - вопрос жизни и смерти для России

18:37 26.12.2021

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что следует сохранять оптимизм относительно переговоров Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности. При этом он назвал расширение НАТО на восток вопросом жизни и смерти для России.

«Распространение НАТО на такие страны, как Украина, наверняка другие страны, которые были на территории Советского Союза <…> Конечно это уже вопрос, ну, фактически, жизни и смерти для нас»,— приводит его слова, сказанные в эфире телеканала «Россия 1», «Коммерсант».

Песков заметил, что США не спрашивают, что не нравится России при расширении НАТО. Альянс активно работает у границ РФ и поставляет технику через Грецию, а также по другим направлениям, сказал пресс-секретарь президента.

При этом он отметил, что «сейчас важно все-таки набраться терпения и сесть за стол переговоров в январе».

«Конечно, эмоционально хочется каждый раз реагировать на все эти мегафонные выбросы информационные, но здесь нужно понимать, что когда дипломаты садятся за стол переговоров, не публично, там начинается совсем другой разговор. Он более предметный, он более спокойный и зачастую более взвешенный»,— продолжил пресс-секретарь.