Названы пилотные регионы для внедрения цифровых паспортов

07:55 27.12.2021

Пилотный проект по внедрению цифрового паспорта начнется с начала 2023 года с Москвы, Московской области и Татарстана, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

По его словам, технические испытания электронных компонентов такого документа - микросхемы и бланка, - уже проведены.

"Выдавать начнем с начала 2023 года, предварительно, в пилотных регионах, имеющих высокую технологическую готовность к использованию таких документов - Москва, Московская область и Республика Татарстан. Использовать такой паспорт можно будет в любой точке России", - указал Чернышенко.

Цифровой паспорт - это аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом, на нее будут нанесены персональные данные человека, его фотография. По желанию в память смарт-карты можно будет занести другую информацию, такую как ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.

Отмечается, что карта будет содержать несколько степеней защиты от подделок. Замена бумажного документа на смарт-карту останется выбором каждого гражданина.