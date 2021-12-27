Названы пилотные регионы для внедрения цифровых паспортов
Пилотный проект по внедрению цифрового паспорта начнется с начала 2023 года с Москвы, Московской области и Татарстана, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
По его словам, технические испытания электронных компонентов такого документа - микросхемы и бланка, - уже проведены.
"Выдавать начнем с начала 2023 года, предварительно, в пилотных регионах, имеющих высокую технологическую готовность к использованию таких документов - Москва, Московская область и Республика Татарстан. Использовать такой паспорт можно будет в любой точке России", - указал Чернышенко.
Цифровой паспорт - это аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом, на нее будут нанесены персональные данные человека, его фотография. По желанию в память смарт-карты можно будет занести другую информацию, такую как ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.
Отмечается, что карта будет содержать несколько степеней защиты от подделок. Замена бумажного документа на смарт-карту останется выбором каждого гражданина.
Комментарии читателей Оставить комментарий
То ВСЕ электронные глупости исчезнут моментально!
И у США уже есть такие бомбы, в Югославии моментально выводили ими из строя электросети огромных территорий, с миллионами людей, находившихся на них! Уже ЗАБЫЛИ об этом, а, инноваторы (недоумки, считающие, что искусственный "интеллект" можно, как органчик, прикрутить себе вместо собственной головы, вот только кричать он будет: "Разорю! Не потерплю!", Салтыкова-Щедрина, поди, не читали про город Глупов?)
НЕ ИМЕТЬ БУМАЖНОГО ПАСПОРТА в таком случае - величайшая ГЛУПОСТЬ! Нет электричества, и смартфон, ку-ку-коды - сКУКОЖИВАЮТСЯ В ОДИН МОМЕНТ! Как будете идентифицировать граждан на предмет излишней информации о них, которая становится достоянием ЛЮБОГО ПРЕСТУПНИКА в случае утери этой карточки? Сличать с фотографией, причём на карточках они ОЧЕНЬ ПЛОХОГО КАЧЕСТВА? Это можно и с бумажным паспортом!
Кому нужны эти "удобства" и ДЛЯ КОГО они? Для производителей оборудования, всех этих НЕНУЖНЫХ УСТРОЙСТВ, и тех, КОМУ ПРИНПДЛЕЖАТ АКЦИИ этих ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ! Считывать информацию мошенники будут просто на расстоянии, через микроантенны на этих чипах! ГРАЖДАНИНУ ЭТО НЕ НУЖНО!
Напомнить, где ваши УЭК, которые Медведев хотел всучить ещё в 2013 году, если не раньше? НИКТО их НЕ ВЗЯЛ! Но деньги кто-то в карман положил?
Вся эта цифровизация применима ТОЛЬКО к неодушевленным предметам, но не может идиотский интеллект, этот Мета ("мёртвый", иврит), он же ДОХЛЯК, управлять ЖИВЫМИ ЛЮДЬМИ и навязывать им, КАК ЖИТЬ!
Вы не правы, всё наоборот.
Куркод - это недопаспорт.
А потом будет чипИД под кожу на левой руке.
Сплошные "авиаторы" с "пилотными проектами",когда нет ума и знаний, прибегают к "инязу" и на "кириллице"!Тупость "пилоткой" не прикроешь!
Забыли про отпечатки пальцев и прочую биометрию.
А далее, вместо него будет просто QR-код.
Потом можно будет сделать нашивку на одежду и выходить на улицу>
- это не паспорт, это такая публичная регистрация.