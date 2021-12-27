Матвиенко анонсировала особый порядок QR-кодов для «отдельных граждан»

19:28 27.12.2021

В закон о QR-кодах в общественных местах, принятый Госдумой в первом чтении 17 декабря, могут быть внесены поправки, касающиеся «отдельных категорий» граждан, сообщила в понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Особый порядок QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенный Covid-19, уже предусмотрен для военных.

Минобороны предлагало в принципе освободить военнослужащих от необходимости предъявлять код, заменив его простым сертификатом о вакцинации и военным билетом. Но в итоге было согласовано «технологическое решение», которое позволит не только военным, но и всем силовикам получать коды на портале госуслуг, несмотря на ограничения по их персональным данным, говорила 13 декабря вице-премьер Татьяна Голикова.

Категория граждан, для которых порядок QR-кодов будет отличным от всего населения, по словам Матвиенко, может быть расширена.

«Уже в первом чтении предложено военнослужащим, которые выполняют особую миссию, что нельзя разглашать персональные данные, это требует отдельной проработки. Возможно, появятся еще какие-то категории, к которым будет обозначен в законе особый подход», - приводит ее слова Finanz.ru.



