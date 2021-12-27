Матвиенко анонсировала особый порядок QR-кодов для «отдельных граждан»
В закон о QR-кодах в общественных местах, принятый Госдумой в первом чтении 17 декабря, могут быть внесены поправки, касающиеся «отдельных категорий» граждан, сообщила в понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Особый порядок QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенный Covid-19, уже предусмотрен для военных.
Минобороны предлагало в принципе освободить военнослужащих от необходимости предъявлять код, заменив его простым сертификатом о вакцинации и военным билетом. Но в итоге было согласовано «технологическое решение», которое позволит не только военным, но и всем силовикам получать коды на портале госуслуг, несмотря на ограничения по их персональным данным, говорила 13 декабря вице-премьер Татьяна Голикова.
Категория граждан, для которых порядок QR-кодов будет отличным от всего населения, по словам Матвиенко, может быть расширена.
«Уже в первом чтении предложено военнослужащим, которые выполняют особую миссию, что нельзя разглашать персональные данные, это требует отдельной проработки. Возможно, появятся еще какие-то категории, к которым будет обозначен в законе особый подход», - приводит ее слова Finanz.ru.
Комментарии читателей Оставить комментарий
бы эта тетя "голова-грудь" ростом 150 см с каблуками, вдоль по Питерской?
Начала учить народ страны, как ему жить.
похоже, что граждан и не только хотят поделить на сорта
Скажите, а РФ переименуют в четвёртый рейх или это будет называться как то иначе?
Цветовая дифференциация штанов — в художественном фильме «Кин-дза-дза!» — система, позволяющая жителям планеты Плюк демонстрировать свой социальный статус.
Заключалась в ношении штанов разного цвета.
В переносном смысле — любая кастовая система, где социальный статус подчёркивается какими-либо внешними атрибутами.
Цвет штанов — удачная метафора видимых атрибутов, символов, в которых нуждается власть...
Ну а как же, непременно нужно чтобы был особый статус у некоторых категорий. Не могут быть все в одних условиях, ну никак не получается.
А получается, как всегда- есть люди первого сорта, а есть второго и третьего.