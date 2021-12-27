Матвиенко анонсировала особый порядок QR-кодов для «отдельных граждан»

В закон о QR-кодах в общественных местах, принятый Госдумой в первом чтении 17 декабря, могут быть внесены поправки, касающиеся «отдельных категорий» граждан, сообщила в понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Особый порядок QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенный Covid-19, уже предусмотрен для военных.
Минобороны предлагало в принципе освободить военнослужащих от необходимости предъявлять код, заменив его простым сертификатом о вакцинации и военным билетом. Но в итоге было согласовано «технологическое решение», которое позволит не только военным, но и всем силовикам получать коды на портале госуслуг, несмотря на ограничения по их персональным данным, говорила 13 декабря вице-премьер Татьяна Голикова.

Категория граждан, для которых порядок QR-кодов будет отличным от всего населения, по словам Матвиенко, может быть расширена.

«Уже в первом чтении предложено военнослужащим, которые выполняют особую миссию, что нельзя разглашать персональные данные, это требует отдельной проработки. Возможно, появятся еще какие-то категории, к которым будет обозначен в законе особый подход», - приводит ее слова Finanz.ru.


 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.12.2021, 21:31
    Гость: Не пошла

    бы эта тетя "голова-грудь" ростом 150 см с каблуками, вдоль по Питерской?
    Начала учить народ страны, как ему жить.

  4. 27.12.2021, 21:17
    Гость: Цитата

    Цветовая дифференциация штанов — в художественном фильме «Кин-дза-дза!» — система, позволяющая жителям планеты Плюк демонстрировать свой социальный статус.
    Заключалась в ношении штанов разного цвета.
    В переносном смысле — любая кастовая система, где социальный статус подчёркивается какими-либо внешними атрибутами.
    Цвет штанов — удачная метафора видимых атрибутов, символов, в которых нуждается власть...

  5. 27.12.2021, 21:14
    Гость: Мак

    Ну а как же, непременно нужно чтобы был особый статус у некоторых категорий. Не могут быть все в одних условиях, ну никак не получается.
    А получается, как всегда- есть люди первого сорта, а есть второго и третьего.

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