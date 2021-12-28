Заместитель мэра Москвы назвал платный въезд в мегаполисы эффективной мерой
Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что введение платного въезда значительно улучшило транспортную обстановку во многих городах мира. По его словам, данная мера работает для сокращения количества автомобилей и увеличения пассажиров общественного транспорта.
«На сегодняшний день нет законодательных решений, чтобы это рассматривать. Но скажу, что во многих городах мира эта мера точно сработала - в Лондоне, Сингапуре, Гонконге, Милане и Нью-Йорке. Если ставить задачу по сокращению количества автомобилей и использованию больше городского транспорта, эта мера работает», - цитирует слова чиновника РБК.
По оценкам Ликсутова, чтобы в Москве движение стало таким же свободным, «как в июле», нужно уменьшить число личных автомобилей на 150 тыс., что составляет примерно 250 тыс. человек. При этом городской транспорт Москвы в день перевозит порядка 14 млн пассажиров. «Из-за дополнительных 250 тыс. человек он не перегрузится. На самом деле это будет даже незаметно, так как такое количество новых пассажиров будет распределено по всему городу», - заявил он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Отмените золотые парашюты, и не позорьтесь, так как ни город «большого яблока», ни..- не выиграли от этой идеи! Да, 10 копеек вы конечное поимеете, но останетесь в памяти народной, как мздоимец! В США, в Калифорнии, был такой эпизод когда Шварцнеггер стоял перед таким же выбором, но..- Нашёл город выход и..- отказался от идеи платных дорог и платного въезда- выезда в центр города..!
Вот ребята как надо, а .. деньги , пусть по копейке, как на паперти, собирать с небогатых людей - стыдно!
москву!
Пандемия пандемией, но никто не отменял желание чиновников наполнять свои карманы деньгами нищебродов. Всё идёт по плану. Холопам шприцы в ж...господам счета в офшорах.
Смешно будет, водила Магнита на въезде в москву спросит у шлагбаума, кушать хотите или я в подмосковье поеду?
И будете москвичи за хлебушком в область ездить!
Причем в ближнем радиусе хлебушек быстро закончится и придется ехать дальше, а там рады не будут, себе прижмут. Так что ждите голода ребята.
Евгений В. тогда уж давайте всех ваших провинциальных из Москвы выселим обратно? В Москве останется не более 1 миллиона