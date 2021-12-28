Заместитель мэра Москвы назвал платный въезд в мегаполисы эффективной мерой

16:51 28.12.2021

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что введение платного въезда значительно улучшило транспортную обстановку во многих городах мира. По его словам, данная мера работает для сокращения количества автомобилей и увеличения пассажиров общественного транспорта.

«На сегодняшний день нет законодательных решений, чтобы это рассматривать. Но скажу, что во многих городах мира эта мера точно сработала - в Лондоне, Сингапуре, Гонконге, Милане и Нью-Йорке. Если ставить задачу по сокращению количества автомобилей и использованию больше городского транспорта, эта мера работает», - цитирует слова чиновника РБК.

По оценкам Ликсутова, чтобы в Москве движение стало таким же свободным, «как в июле», нужно уменьшить число личных автомобилей на 150 тыс., что составляет примерно 250 тыс. человек. При этом городской транспорт Москвы в день перевозит порядка 14 млн пассажиров. «Из-за дополнительных 250 тыс. человек он не перегрузится. На самом деле это будет даже незаметно, так как такое количество новых пассажиров будет распределено по всему городу», - заявил он.