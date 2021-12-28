Попова предсказала ухудшение ситуации с COVID-19 после праздников

По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, новогодние праздники повысят риск распространения коронавируса, в связи с чем она ожидает ухудшения ситуации после праздничной недели.

«Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма "омикрон", безусловно, возрастают, и мы можем ждать ухудшения эпидситуации после выходных дней», - цитирует «Интерфакс» слова чиновницы.

При этом она отметила, что к новогодним праздникам Россия подходит со стабилизирующейся ситуацией по заболеваемости коронавирусом.

«И хочу отметить, что в нашей стране за последние семь недель тенденция к снижению не прекращается», - сказала она.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 28.12.2021, 23:51
    Гость: SS

    Пора каждому человеку окрыть глаза на ковидную мафию и перестать соблюдать какие-либо их требования или ограничения.

  4. 28.12.2021, 23:48
    Гость: ABCD

    Просто сейчас из Кремля руководят ковидой, смертностью и прочим. если они сказали что "новая волна вот шас будет опять", это всего лишь значит, что они в это время снова запускают ковидный маховик раскрутки вирусобесия.
    Власть сознательно доводит народ до психоза ковидой. Такая ситуация не позволяет людям фокусировать внимание на полном провале ЛЮБОЙ экономикой политики Кремля. Ну консолидироваться в протест против власти. Логика проста: "пусть лучше народ дохнет от сомнительных вакцин, чем бунтует против нас..."

  5. 28.12.2021, 23:44
    Гость: ABCD

    Против Поповой вообще нужно завезти уголовное дело. Она заинтересованное лицо в массовой вакцинации, она с этого процент получает!
    Что будет если отстранить от принятия решений всех, кто там свою долю имеет? Ковида мгновенно исчезнет!

Все комментарии (39)
Выбор читателей
Армата. Т-14
«Ростех» запустил серийное производство танка «Армата»
Путин
«Все российские предложения с Европой можно обсуждать – но не решать. Просто потому, что европейские лидеры не суверенны»
Новый самолет МС-21 с российским композитным крылом выполнил первый полет
Флаг СССР
«Большинство граждан России сожалеют о разделе страны и хотят ее воссоединения. Но не верят в его возможность»
Избранное
Сможет ли власть избежать повторения катастрофической ошибки прошлого на фоне тяжелого противостояния с Западом? Часть 2
Сенсационные признания организатора «евромайдана»: сможет ли Киев признать страшную правду?
«Не протянуть уже в ближней перспективе»: в инфляции обвинили страдающих от нее же людей
«Кипелов», 16 апреля, «19.30»
«Бригадный Подряд», 2 апреля, ДК им. Горбунова
Знакомство с минимализмом: 4 главных вопроса для осознанных покупок
Александр Леонтьев («Северный Флот»): «В нашей стране принято не решать проблему, а устранять человека»
«Калинов Мост», 9 октября, ККЗ «Панорама» (Тверь)
Невероятно: ЦТ рассказало о преступлении мигрантов! Некое «недоразумение» или начало переосмысливания госнацполитики?
Картофель - второй хлеб: подходит всем
На вооружение органов военного управления поступят новые кухни-трансформеры АМПП-150