Попова предсказала ухудшение ситуации с COVID-19 после праздников
По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, новогодние праздники повысят риск распространения коронавируса, в связи с чем она ожидает ухудшения ситуации после праздничной недели.
«Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма "омикрон", безусловно, возрастают, и мы можем ждать ухудшения эпидситуации после выходных дней», - цитирует «Интерфакс» слова чиновницы.
При этом она отметила, что к новогодним праздникам Россия подходит со стабилизирующейся ситуацией по заболеваемости коронавирусом.
«И хочу отметить, что в нашей стране за последние семь недель тенденция к снижению не прекращается», - сказала она.
Комментарии читателей Оставить комментарий
попова? Прям, предсказоид какой-то!
К выборам и праздникам улучшается а потом ухудшается Ребус однако
Пора каждому человеку окрыть глаза на ковидную мафию и перестать соблюдать какие-либо их требования или ограничения.
Просто сейчас из Кремля руководят ковидой, смертностью и прочим. если они сказали что "новая волна вот шас будет опять", это всего лишь значит, что они в это время снова запускают ковидный маховик раскрутки вирусобесия.
Власть сознательно доводит народ до психоза ковидой. Такая ситуация не позволяет людям фокусировать внимание на полном провале ЛЮБОЙ экономикой политики Кремля. Ну консолидироваться в протест против власти. Логика проста: "пусть лучше народ дохнет от сомнительных вакцин, чем бунтует против нас..."
Против Поповой вообще нужно завезти уголовное дело. Она заинтересованное лицо в массовой вакцинации, она с этого процент получает!
Что будет если отстранить от принятия решений всех, кто там свою долю имеет? Ковида мгновенно исчезнет!