Попова предсказала ухудшение ситуации с COVID-19 после праздников

17:43 28.12.2021

По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, новогодние праздники повысят риск распространения коронавируса, в связи с чем она ожидает ухудшения ситуации после праздничной недели.

«Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма "омикрон", безусловно, возрастают, и мы можем ждать ухудшения эпидситуации после выходных дней», - цитирует «Интерфакс» слова чиновницы.

При этом она отметила, что к новогодним праздникам Россия подходит со стабилизирующейся ситуацией по заболеваемости коронавирусом.

«И хочу отметить, что в нашей стране за последние семь недель тенденция к снижению не прекращается», - сказала она.