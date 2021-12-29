В России допустили подорожание кредитов и ипотеки для непривитых граждан

В 2022 году потребительские кредиты и ипотека могут подорожать для россиян, непривитых от коронавируса, пишут «Известия».

Как пояснил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, данный сценарий возможен из-за повышения страхового тарифа. В настоящее время кредитные организации предлагают оформление займа с одновременной покупкой страховки жизни и здоровья. Если человек отказывается от страхования, за банком остается право повысить ставку.

При заключении договора с потенциальным заемщиком страховые компании проводят андеррайтинг, в том числе медицинский. Часто это сводится к заполнению декларации о здоровье с указанием наличия критических заболеваний. Войлуков не исключил, что в России может быть введен дополнительный элемент данного андеррайтинга в виде справки о вакцинации, так как 2-3% смертельных исходов, которые, к сожалению, происходят, для страховых компаний весьма существенны.

При этом отмечается, что если страховщики все же закрепят подтверждение о вакцинации в списке обязательных документов при согласовании договора, клиентов, прошедших эту процедуру по старым правилам и уже обслуживающих длинные кредиты, нововведение не коснется.

«В нынешней санитарно-эпидемиологической обстановке в нашей стране принятие закона, обязывающего страховые компании требовать от клиентов справку о вакцинации в процессе их проверки, теоретически возможна, - отметил управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев. - Если же законопроект для страховых компаний всё же будет принят, исходя из принципов действия закона во времени обратной силы он иметь не будет и станет распространяться лишь на новых клиентов страховых компаний, а также на старых клиентов, оформляющих новые страховые продукты».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 29.12.2021, 14:37
    Гость: нет худа без добра

    Может теперь наконец кто то перестанет влезать в долговую кабалу к этим упырям.

  4. 29.12.2021, 14:03
    Гость: stalker

    А вот это уже чистой воды дискриминация. Еще большой вопрос у кого иммунитет к коронавирусу выше. У тех, кто переболел им или у тех, кто привился.

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