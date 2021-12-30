Институт РАН потратил более 2 млн руб. на изучение ада и зла

08:25 30.12.2021

Институт философии Российской академии наук (РАН) потратил 742 тысяч рублей на исследование «Является ли злом существование ада», сообщает РБК со ссылкой на данные с сайта госзакупок.

По данным издания, госконтракт был исполнен в октябре 2021 года. Единственным поставщиком госзакупки указан Игорь Гаспаров (доцент, кандидат философских наук, работает в Воронежском государственном медицинском университете им. Н. Н. Бурденко и «Высшей школе экономики» (НИУ ВШЭ).

Также, за минувший год Институт философии РАН потратил 667 тысяч рублей на выполнение научной работы «Алексиус Майнонг и австрийская философия XIX- нач. XX: Основные идеи и позднесхоластические корни», 742 тыс. руб. на исследование «Бесполезная свобода и проблема ада» (единственным поставщиком госзакупки указан Александр Мишура (кандидат наук, преподает в НИУ ВШЭ)), 686 тыс. руб. на исследование «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея».

В общей сложности, на исследования, где фигурируют слова «ад» и «зло» Институт потратил 2 млн 170 тысяч рублей.

«Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это и там все распределено изначально из Российского научного фонда», — прокомментировали тендеры в Институте философии РАН.

Руководителем Института философии РАН до недавнего времени был Андрей Смирнов. Он возглавлял учреждение с 2015 года. Год назад он был переизбран и стал временно исполняющим обязанности директора. Как сообщали в ученом совете института, в ноябре Минобрнауки начало подготовку пакета документов для назначения Смирнова врио директора с 22 декабря 2021 года сроком на год. Однако 30 ноября подготовку прервали, а затем «в самый последний момент совершенно неожиданно для всех» врио стал Анатолий Черняев.

28 декабря министр науки и высшего образования Валерия Фальков подписал указ, согласно которому научный руководитель Института философии РАН Абдусалам Гусейнов станет врио директора института с 30 декабря.