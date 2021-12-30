Институт РАН потратил более 2 млн руб. на изучение ада и зла
Институт философии Российской академии наук (РАН) потратил 742 тысяч рублей на исследование «Является ли злом существование ада», сообщает РБК со ссылкой на данные с сайта госзакупок.
По данным издания, госконтракт был исполнен в октябре 2021 года. Единственным поставщиком госзакупки указан Игорь Гаспаров (доцент, кандидат философских наук, работает в Воронежском государственном медицинском университете им. Н. Н. Бурденко и «Высшей школе экономики» (НИУ ВШЭ).
Также, за минувший год Институт философии РАН потратил 667 тысяч рублей на выполнение научной работы «Алексиус Майнонг и австрийская философия XIX- нач. XX: Основные идеи и позднесхоластические корни», 742 тыс. руб. на исследование «Бесполезная свобода и проблема ада» (единственным поставщиком госзакупки указан Александр Мишура (кандидат наук, преподает в НИУ ВШЭ)), 686 тыс. руб. на исследование «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея».
В общей сложности, на исследования, где фигурируют слова «ад» и «зло» Институт потратил 2 млн 170 тысяч рублей.
«Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это и там все распределено изначально из Российского научного фонда», — прокомментировали тендеры в Институте философии РАН.
Руководителем Института философии РАН до недавнего времени был Андрей Смирнов. Он возглавлял учреждение с 2015 года. Год назад он был переизбран и стал временно исполняющим обязанности директора. Как сообщали в ученом совете института, в ноябре Минобрнауки начало подготовку пакета документов для назначения Смирнова врио директора с 22 декабря 2021 года сроком на год. Однако 30 ноября подготовку прервали, а затем «в самый последний момент совершенно неожиданно для всех» врио стал Анатолий Черняев.
28 декабря министр науки и высшего образования Валерия Фальков подписал указ, согласно которому научный руководитель Института философии РАН Абдусалам Гусейнов станет врио директора института с 30 декабря.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Самое печальное не сама по себе трата денег на х...ю. Самое страшное - они не боятся открыто плевать на нас, публикуя подобные "научные изыскания"
Гуманитарные Институты РАН выродились, точнее, обратились к идеологии прошлого, иногда даже Средневековья. Сегодня мракобесие поддерживается государственным финансированием. Скоро появится исследование, посвященное решению вопроса богословов той эпохи: «Сколько чертей можно разместить на кончике иглы?». Тем более, что священнослужители пробили в качестве научного предмета, по которому можно защищать кандидатские и докторские диссертации, предмет "теологию", т.е. богословие. В этом заслуга митрополита Илариона, о котором говорят, что он тесно взаимодействует с РПЦЗ. Напомню, что эта та самая "русская православная церковь за рубежом", которая благословляла некоторых белогвардейских офицеров и генералов на сотрудничество с гитлеровцами ради освобождения России от большевиков.
Для этого реально можно что то купить. А тут зла и ада. Не могли же академики купить свечки, черепушки, хрустальные шары и перевернутые крестики. Покупка была, хотелось бы фото хоть одного предмета. Фантазии нет, над чем эти учёные склонились, и свои ум напрягают.
Зашибись. Деньги видно уже девать некуда. А давайте ещё гран народных денег на тему* Есть ли жизнь на Марсе*))
А что именно купили учёные, для изучения ада? Тут уже не сколько, а на что потратили. Учёные же покупали, не колдуны из салона адских услуг.