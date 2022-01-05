Опубликовано видео допроса подозреваемых в убийстве девочки в Костроме

17:59 5.01.2022

Стали известны подробности убийства 5-летней девочки в Костроме.

Задержанные состояли в любовных отношениях. Один из эпизодов, за который отсидел 44-летний Денис Герасимов, как раз связан с тогда ещё несовершеннолетним Вадимом Беляковым. Они состояли в отношениях с 2012 года, когда Белякову было всего 15 лет. В 2015 году пара опубликовала своё видео в интернете, это и стало поводом для возбуждения уголовного дела. После освобождения педофил-рецидивист продолжил жить вместе со своей «жертвой», пишет Телеграм-канал 112.

На допросе задержанные рассказали, что похищение и убийство ребёнка не планировали, все получилось спонтанно.

В тот день 5-летняя Вероника Николаева и ее 8-летний брат пришли с мамой на новогоднее представление. После спектакля мама разрешила дочке выйти на улицу, пока она будет убирать помещения, женщина работала уборщицей в культурном центре.

Беляков и Герасимов шли по улице и увидели ребёнка. Беляков в шутку предложил партнеру поймать девочку и поиздеваться. 5-летняя Вероника кричала и отбивалась, но никто из прохожих не обратил внимание, сообщений в полицию не поступало.

МВД опубликовало видео допроса подозреваемых.