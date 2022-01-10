В КоАП предложили внести штрафы за нарушение тишины
Депутаты Госдумы направили на заключение в правительство законопроект, предусматривающий введение штрафов за нарушение ночью тишины и покоя на федеральном уровне, пишет газета "Известия".
По словам авторов документа, предлогаемые ими нововведения в Кодекс об административных правонарушениях связаны с тем, что механизм, который должен привлекать к ответственности за подобное нарушение на региональном уровне, не работает.
"Предлагаем вернуть эту тему на федеральный уровень и предоставить полномочия органам внутренних дел составлять соответствующие протоколы и привлекать к ответственности", - заявил один из разработчиков инициативы депутат Ярослав Нилов.
Согласно законопроекту, размер штрафов для физических лиц составит от 2,5 до 5 тысяч рублей, должностным лицам придется заплатить от 10 до 20 тысяч, а юридическим – от 50 до 100 тысяч.
Ранее сообщалось, что в новом Кодексе об административных правонарушениях штраф за нарушение тишины и покоя ночью составит от одной до двух тысяч рублей. При этом в проекте КоАП содержится перечень ситуаций, в которых шум в указанные часы дозволителен.
В частности, это аварийно-спасательные работы, ликвидация последствий ЧС, проведение неотложных работ, действия, совершаемые при отправлении религиозных культов, а также проведение зрелищных, спортивных и культурно-массовых мероприятий, разрешенных органами государственной власти или органами местного самоуправления.
На региональном уровне, в свою очередь, может быть введено наказание за нарушения не только в ночное, но и в дневное время.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нужно отличать шум вынужденный, от шума действительно вредительского.
Например, громкую музыку нечего и днём включать
За громкий храп в Думе пора наказывать
Штрафная экономика на федеральном уровне буксует. А на уровне мытаря при погонах и в мантии процветает.
Когда тарахтят уборочные машины и поливайки под окнами тоже жалуетесь?
Мы полицию вызвали,когда в воскресенье туземцы начали асфальт сбивать старый.После этого вообще в выходные работают только тихо - такие работы выбирают,либо в будние дни.
Во-первых, вроде как штрафы и были. НО. Во-вторых, смутно представляю себе, что "доблестные" полицаю рюхнутся на вызов по такому случаю. Их по более серьёзным делам не дозовёшься. И вообще, с ними связываться лишний раз не хочется, ещё и сам виноват останешься. Та ни одного вменяемого и порядочного не осталось. Да и как себе представляют депутасты, далёкие от жизни. Ну вызвал ты мусоров, ну приехали, а шум тут же прекратился, ничего не докажешь, а тебя в ложном вызове и обвинят.