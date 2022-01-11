Аналитики ВЭФ предупредили о возможных вооруженных конфликтах в космосе

18:33 11.01.2022

Аналитики Всемирного экономического форума (ВЭФ) считают, что рост активности в космическом пространстве несет в себе как новые возможности, так и риски, особенно на фоне гонки вооружений.

«Увеличение числа и круга субъектов, действующих в космосе, может привести к возникновению трений, если не будет обеспечено ответственное управление исследованием и эксплуатацией безвоздушного пространства», - отмечают авторы доклада Global Risks Report 2022.

По мнению авторов, ограниченное число инструментов управления повышает вероятность эскалации политической напряженности в деятельности на орбите, на что особенно указывают недавние испытания оружия в космосе, сообщает РБК. Также имеются риски столкновений искусственных спутников, распространения космического мусора, повреждения значимого оборудования.