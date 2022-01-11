Военнослужащие подозреваются в осквернении мемориала погибшим спецназовцам

16:57 11.01.2022

Следственный отдел СКР по Краснодарскому гарнизону возбудил уголовное дело в отношении двоих военнослужащих срочной службы по подозрению в публичном осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР. Следствию стало известно об инциденте из сообщений СМИ и социальных сетей, которые опубликовали видео.

Скандальный инцидент произошел 6 января в военном городке Молькино (пригород Горячего Ключа), в центре которого находится клуб, а также сквер, где установлен памятник бойцам спецназа, погибшим при исполнении воинского долга. В этот день группа военнослужащих-срочников направлялась в клуб для участия в массовом мероприятии.

Перед началом мероприятия несколько солдат, призванных из республик Северного Кавказа, находились в сквере перед клубом. В какой-то момент один из них начал "душить" фигуры спецназовцев, а второй снимал это на видео. Один из присутствующих военнослужащих выкрикивал: "Положи его, Давид! Спорим, не положишь!".

Вскоре после инцидента двое военнослужащих были задержаны военной полицией.

Официальный представитель Южного военного округа МО РФ Вадим Астафьев рассказал "Коммерсанту", что в ближайшее время в воинской части, где произошел инцидент, пройдут встречи военнослужащих-срочников, призванных из Дагестана и Чечни, с мусульманским духовенством и старейшинами республик Кавказа.

Публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием сети интернет, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или штрафом от 2 до 5 млн руб.