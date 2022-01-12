«Пятерочка» и «Магнит» предложили ограничить наценки на базовые продукты

10:57 12.01.2022

Сразу два крупных ритейлера — X5 Group и холдинг «Тандер» — предложили Федеральной антимонопольной службе ограничить наценку на социально значимые продукты не более чем 10%. Обе компании подтверждают готовность сохранять планку наценки в течение всего 2022 года.

В X5 Group входит «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель, «Чижик», а в холдинг «Тандер» — «Магнит» и «Дикси». В то же время торговая сеть «Бристоль» готова ограничить максимальные уровни наценок в 10-15%.

В X5 Group отметили, что новые меры охватят свыше 20 товарных категорий и вступят в силу 12 января во всех магазинах сети. При этом перечень конкретных товаров станут определять каждый месяц. В свою очередь в «Магните» заявили, что наценка охватит около 200 позиций из 25 категорий базовых продуктов. Среди них вермишель, овощи для «борщевого набора», а также хлеб, молоко, сливочное масло и гречневая крупа.

Представители ФАС подтвердили, что получили соответствующие предложения от ретейлеров. «Сейчас они изучаются», — сообщили в ведомстве.

Аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов называл инициативу ритейлеров, которые находятся под контролем ФАС, игрой на опережение, пишет «Коммерсант». По его словам, ограничение наценки не сильно скажется на финансовых показателях сетей. Глава Infoline Иван Федяков, в свою очередь, сообщил, что крупные сети могут пожертвовать частью маржи. Однако это может быть губительно для небольших ритейлеров.