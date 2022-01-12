«Пятерочка» и «Магнит» предложили ограничить наценки на базовые продукты

Продукты питания © KM.RU, Илья Шабардин

Сразу два крупных ритейлера — X5 Group и холдинг «Тандер» — предложили Федеральной антимонопольной службе ограничить наценку на социально значимые продукты не более чем 10%. Обе компании подтверждают готовность сохранять планку наценки в течение всего 2022 года.

В X5 Group входит «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель, «Чижик», а в холдинг «Тандер» — «Магнит» и «Дикси». В то же время  торговая сеть «Бристоль» готова ограничить максимальные уровни наценок в 10-15%.

В X5 Group отметили, что новые меры охватят свыше 20 товарных категорий и вступят в силу 12 января во всех магазинах сети. При этом перечень конкретных товаров станут определять каждый месяц. В свою очередь в «Магните» заявили, что наценка охватит около 200 позиций из 25 категорий базовых продуктов. Среди них вермишель, овощи для «борщевого набора», а также хлеб, молоко, сливочное масло и гречневая крупа.

Представители ФАС подтвердили, что получили соответствующие предложения от ретейлеров. «Сейчас они изучаются», — сообщили в ведомстве.

Аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов называл инициативу ритейлеров, которые находятся под контролем ФАС, игрой на опережение, пишет «Коммерсант». По его словам, ограничение наценки не сильно скажется на финансовых показателях сетей. Глава Infoline Иван Федяков, в свою очередь, сообщил, что крупные сети могут пожертвовать частью маржи. Однако это может быть губительно для небольших ритейлеров.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.01.2022, 15:40
    Гость: Шило

    Любой, кто изучал экономику, скажет, что фактическая цена товара, та за которую его продали.
    Наценять можно до...! Все зависит от покупательной способности населения в данном регионе.

  2. 12.01.2022, 14:55
    Гость: Путник

    А, вот без этих понтов и пиара, самим тихо взять и ограничить, слабо! Обязательно покрасоваться, пообсуждать.

  3. 12.01.2022, 14:51
    Гость: раньше было

    так что оптовая цена от розничной отличалась не более чем на 10%.В СССР так было.

  5. 12.01.2022, 14:09
    Гость: от такого предложения

    С нетерпением ждем снижения цен на борщевой набор в комплекте с мясом,подсолнечным маслом и сметаной.

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