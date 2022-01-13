Россия отказалась обсуждать с США требования «вернуть войска в казармы»

В Подмосковье прошли учения танковых войск

Россия не намерена обсуждать ни с НАТО, ни с США вопросы перемещения войск по своей территории. Требования «вернуть их в казармы» даже не будут рассматриваться. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Уже звучит не только про то, чтобы отвести [воинские части] от границы с Украиной, как они выражаются, а про то, чтобы эти войска ушли в казарму, Шерман именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать», - цитирует РБК слова Лаврова.

Также ранее в Кремле отметили, что НАТО не может диктовать России, как и куда ей перемещать свои воинские части на своей же территории.

«Нам что нужно деэскалировать на этом фоне? Если НАТО хочет диктовать нам, как и куда нам перемещать наши вооруженные силы на российской территории, вряд ли это возможно, ведь мы говорим о российской территории. Россия не перемещает свои вооруженные силы по территории других государств. Это принципиальный момент», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.01.2022, 00:49
    Гость: Какие такие

    вокруг Киева. Киев - матерь русских городов,стольный город Киевской Руси. Окраинцы появились где-то в 17 веке, как казачье войско. А сама Украины впервые была обозначена в 1917 г. С современных границах она возникла при Советском Союзе, как его неотъемлемая часть.

  4. 13.01.2022, 22:44
    Гость: d

    надо же, я встречал таких дураков.
    это обычно американские службисты, только из фашингтона - они по инерции продолжают пластинку CNN проигрывать.
    через месяцев 6 вне системы зомбирования, они обычно приходятв себя и начинают извинятся после фразы "я из сша"..
    вы недавно из пендосии? или просто шестерите за зарплату?

  5. 13.01.2022, 22:16
    Гость: Трефолев (1839-1905 )

    Не думай, гордый мой поэт,
    Что ты в поэзии владыка!
    Тебя сильнее нищий дед,
    Плетущий лапоть свой из лыка.
    И он плетет, и ты плетешь;
    Но между вами сходства мало;
    Все, чем гордится молодежь,
    Твое перо не понимало.
    Плетешь ты рифмы без души;
    Твои "изделья" сон наводят...
    А лаптя крепки, хороши,
    И в них мильоны братьев ходят...
    Себе пощады не проси!
    Твои "изделья" в печку бросят...
    А лапти ходят на Руси
    И пользу родине приносят.
    Бесследно пропадет твой бред
    Рифмованный, безумно-гордый...
    А лапти свой оставят след,
    След прозаический, но твердый.

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