Россия отказалась обсуждать с США требования «вернуть войска в казармы»

16:00 13.01.2022

Россия не намерена обсуждать ни с НАТО, ни с США вопросы перемещения войск по своей территории. Требования «вернуть их в казармы» даже не будут рассматриваться. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Уже звучит не только про то, чтобы отвести [воинские части] от границы с Украиной, как они выражаются, а про то, чтобы эти войска ушли в казарму, Шерман именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать», - цитирует РБК слова Лаврова.

Также ранее в Кремле отметили, что НАТО не может диктовать России, как и куда ей перемещать свои воинские части на своей же территории.

«Нам что нужно деэскалировать на этом фоне? Если НАТО хочет диктовать нам, как и куда нам перемещать наши вооруженные силы на российской территории, вряд ли это возможно, ведь мы говорим о российской территории. Россия не перемещает свои вооруженные силы по территории других государств. Это принципиальный момент», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.