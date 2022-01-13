Россия отказалась обсуждать с США требования «вернуть войска в казармы»
Россия не намерена обсуждать ни с НАТО, ни с США вопросы перемещения войск по своей территории. Требования «вернуть их в казармы» даже не будут рассматриваться. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Уже звучит не только про то, чтобы отвести [воинские части] от границы с Украиной, как они выражаются, а про то, чтобы эти войска ушли в казарму, Шерман именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать», - цитирует РБК слова Лаврова.
Также ранее в Кремле отметили, что НАТО не может диктовать России, как и куда ей перемещать свои воинские части на своей же территории.
«Нам что нужно деэскалировать на этом фоне? Если НАТО хочет диктовать нам, как и куда нам перемещать наши вооруженные силы на российской территории, вряд ли это возможно, ведь мы говорим о российской территории. Россия не перемещает свои вооруженные силы по территории других государств. Это принципиальный момент», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Комментарии читателей Оставить комментарий
вокруг Киева. Киев - матерь русских городов,стольный город Киевской Руси. Окраинцы появились где-то в 17 веке, как казачье войско. А сама Украины впервые была обозначена в 1917 г. С современных границах она возникла при Советском Союзе, как его неотъемлемая часть.
В самый цвет ! Респект, камерад !
У бандер крыша поехала.
надо же, я встречал таких дураков.
это обычно американские службисты, только из фашингтона - они по инерции продолжают пластинку CNN проигрывать.
через месяцев 6 вне системы зомбирования, они обычно приходятв себя и начинают извинятся после фразы "я из сша"..
вы недавно из пендосии? или просто шестерите за зарплату?
Не думай, гордый мой поэт,
Что ты в поэзии владыка!
Тебя сильнее нищий дед,
Плетущий лапоть свой из лыка.
И он плетет, и ты плетешь;
Но между вами сходства мало;
Все, чем гордится молодежь,
Твое перо не понимало.
Плетешь ты рифмы без души;
Твои "изделья" сон наводят...
А лаптя крепки, хороши,
И в них мильоны братьев ходят...
Себе пощады не проси!
Твои "изделья" в печку бросят...
А лапти ходят на Руси
И пользу родине приносят.
Бесследно пропадет твой бред
Рифмованный, безумно-гордый...
А лапти свой оставят след,
След прозаический, но твердый.