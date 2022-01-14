Володин заявил о снятии законопроекта о QR-кодах с рассмотрения
Правительство РФ и партия «Единая Россия» решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах в общественных местах во втором чтении. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Затем спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект будет снят с рассмотрения.
«Уверен, депутаты поддержат это решение. Законопроект требует доработки, хочу сказать слова благодарности представителям правительства, что они понимают это», — заявил спикер Госдумы.
Ранее Голикова в эфире «России-24» сказала, что рассмотрение инициативы отложено из-за неоднозначной ситуации с новым штаммом ковида «омикрон». По ее словам, законопроект готовился как мера реагирования на распространение штамма «дельта», а «сейчас это будут новые вызовы». При этом, по словам вице-премьера, кабмин внесет в парламент поправки ко второму чтению документа, подготовленные с учетом обсуждения инициативы со всеми фракциями палаты.
13 января глава думской фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов заявил, что законопроект о QR-кодах, скорее всего, будет отложен на неопределенный срок. Как пояснил политик, основная причина — «неготовность населения воспринимать этот закон».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Палаты НОМЕР ШЕСТЬ, законопроект о кура-дура-кодах был отправлен в МУСОРНУЮ КОРЗИНУ (как вариант - не на до- а на переработку в качестве МАКУЛАТУРЫ!). Это, конечно, будет возможно, если авторы и палатные сидельцы-кнопкодавы ещё не утратили хотя бы ЧУВСТВА САМОСОХРАНЕНИЯ и помнят, как в мусорных баках оказались украинские коллеги. Или это - другое?
Так что отправить в мусорный бак антинародный законопроект всяко лучше! Все равно ИСПОЛНЯТЬ БЕЗЗАКОННЫЕ АКТЫ НИКТО НЕ БУДЕТ! А деньги на Западе у неразумных, кто их там держал, все равно "партнёры" свистнут по щелчку! Они - банкроты, им надо латать дыры за чей-то счёт, а чем больше вы им потакаете, тем больше им хоцца! Тот, кто сопротивляется, выигрывает, а покорных уничтожают, ну и грабят, само собой! Гнобить народ в угоду Швабам и тем, кто дергает их за ничточки, - тупиковый путь! Тем более, что огромное количество ЛЮДЕЙ ВСЕ поняли и соучаствовать в собственном уничтожении НЕ НАМЕРЕНЫ!
Применение "совершенствования государственного управления" за счёт внедрения методов нацистских концлагерей в стране, победившей фашизм - ОБРЕЧЕНО НА ПРОВАЛ! А ку-ку-код - это инструмент из нацистского набора, не будем забывать, что нумерацию и подсчет узников для нацистов разработала IBM, а "вакцины" состряпали сегодня наследники фирмы IG Farben!
Правительство должно отправиться В ОТСТАВКУ в связи с УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ НАРОДА, за один только факт сотрудничества с фашистом Швабом! Нужно ПРАВИТЕЛЬСТВО НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ! Плюс ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ в Думу!
Ну эту фишку власти мы уже знаем. Они публично заявляют, что "этот закон отложен или снят", а спустя некоторое время, когда волна возмущения общества уляжется, Путин его "вдруг" подписывает!
Так что, думаю он появится через месяц максимум.
а какое отношение имеет к медицине кукарезация и овценация?
Настоящую причину этого действа назвал Эль Мюрид:
"Скорее всего, отложенный законопроект имеет адресатом Запад. Конкретно — проектировщиков «нового порядка».
...Хотя на самом деле это сами кремлевские с точки зрения Шваба и Ко всё завалили: должны были дать 80 процентов уколотых, а не вытягивают даже с приписками половину. Как к таким серьезно относиться? Поэтому российскую знать всё более отчетливо прижимают на международной арене, откровенно указывая ей на место, которое она полагает незаслуженно низким.
Отсюда и военные упражнения с бряцаньем оружия, отсюда и неадекватные «ультиматумы» с бредовыми требованиями. Теперь вот угроза выйти из проекта «новой нормальности» (а введение цифрового апартеида — важнейшее условие участия в этом проекте). Цель на самом деле одна: относитесь к нам если не как к равным, то более вежливо. Хватит нас тут шпынять по пустякам!"
В общем, над "красными линиями" на Западе просто посмеялись, а к этой угрозе там отнесутся со всем вниманием...
Что бы там не говорили про спиртное, но оно всё же прибавляет "уму". Может депутатам перед каждым заседанием Думы выдавать по 100 грамм боевых для храбрости?