Володин заявил о снятии законопроекта о QR-кодах с рассмотрения

11:40 14.01.2022

Правительство РФ и партия «Единая Россия» решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах в общественных местах во втором чтении. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Затем спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект будет снят с рассмотрения.

«Уверен, депутаты поддержат это решение. Законопроект требует доработки, хочу сказать слова благодарности представителям правительства, что они понимают это», — заявил спикер Госдумы.

Ранее Голикова в эфире «России-24» сказала, что рассмотрение инициативы отложено из-за неоднозначной ситуации с новым штаммом ковида «омикрон». По ее словам, законопроект готовился как мера реагирования на распространение штамма «дельта», а «сейчас это будут новые вызовы». При этом, по словам вице-премьера, кабмин внесет в парламент поправки ко второму чтению документа, подготовленные с учетом обсуждения инициативы со всеми фракциями палаты.

13 января глава думской фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов заявил, что законопроект о QR-кодах, скорее всего, будет отложен на неопределенный срок. Как пояснил политик, основная причина — «неготовность населения воспринимать этот закон».