13:58 14.01.2022

Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов призвал отменить пенсионную реформу, а также предложил расширить целевой набор и ввести механизмы квотирования первого рабочего места для поддержки молодых специалистов.

Согласно исследованию сети FinExpertiza, основанном на данных Росстата, за год с сентября 2020 года число трудящихся россиян в возрасте 20-29 лет сократилось на 460,5 тысячи человек. При этом специалисты подсчитали, что за последние 10 лет численность занятой молодежи сократилась на 6 миллионов.

«Это громадные и очень печальные цифры: экономика лишается важнейшей, самой перспективной части трудоспособного населения. И дело не только в демографических "ямах" прошлых лет, – считает Сергей Миронов. – По статистике, именно молодые люди до 29 лет составляют большую часть безработных – свыше 33%. Эту непростую ситуацию усугубляет пенсионная реформа, с помощью которой государство снимает с обеспечения и выталкивает на рынок труда еще 13 миллионов пожилых граждан. Эта неприкрытая экономия на пенсионерах обостряет проблему молодежной безработицы».

Миронов также напомнил, что ранее в ГД неоднократно вносился законопроект, обязывающий предприятия с численностью сотрудников от 100 человек предусматривать рабочие места для молодых специалистов.

«Также нужно расширять целевой набор, а главное – упразднять пенсионную реформу. Она обходится нашей экономике намного дороже, чем та выгода, которую получает бюджет ПФР от сокращения выплат. И связанные с реформой потери, и социальные риски будут только усугубляться», – подчеркнул он.