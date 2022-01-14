Сергей Миронов призвал отменить пенсионную реформу

Сергей Миронов

Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов призвал отменить пенсионную реформу, а также предложил расширить целевой набор и ввести механизмы квотирования первого рабочего места для поддержки молодых специалистов.

Согласно исследованию сети FinExpertiza, основанном на данных Росстата, за год с сентября 2020 года число трудящихся россиян в возрасте 20-29 лет сократилось на 460,5 тысячи человек. При этом специалисты подсчитали, что за последние 10 лет численность занятой молодежи сократилась на 6 миллионов.

«Это громадные и очень печальные цифры: экономика лишается важнейшей, самой перспективной части трудоспособного населения. И дело не только в демографических "ямах" прошлых лет, – считает Сергей Миронов. – По статистике, именно молодые люди до 29 лет составляют большую часть безработных – свыше 33%. Эту непростую ситуацию усугубляет пенсионная реформа, с помощью которой государство снимает с обеспечения и выталкивает на рынок труда еще 13 миллионов пожилых граждан. Эта неприкрытая экономия на пенсионерах обостряет проблему молодежной безработицы».

Миронов также напомнил, что ранее в ГД неоднократно вносился законопроект, обязывающий предприятия с численностью сотрудников от 100 человек предусматривать рабочие места для молодых специалистов.

«Также нужно расширять целевой набор, а главное – упразднять пенсионную реформу. Она обходится нашей экономике намного дороже, чем та выгода, которую получает бюджет ПФР от сокращения выплат. И связанные с реформой потери, и социальные риски будут только усугубляться», – подчеркнул он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.01.2022, 15:47
    Гость: Гость

    Главное призвать. Призвать отменить пенсионную реформу легко. А отменить ее трудно. Труднее призвать дождь, снег и ветер.

  2. 14.01.2022, 15:35
    Гость: ABCD

    Красиво стелет Миронов, но скорее всего это просто набивание политических очков и не более.
    Эта власть о обратку никогда не отыгрывает, я это уже понял. Пусть они даже сами поняли, что не правы, не важно, они будут давить до последнего. Этой власти плевать на страну и народ, их интересует только сохранение власти и продолжение грабежа недр. А для этого они по ТВ будут дуть нам в уши что угодно, но важно только то, что они делают. За все 20 лет лично Путин делал абсолютно не то, что обещал, и делал то, что обещал не делать!

  3. 14.01.2022, 15:29
    Гость: Ну

    очень мутно как всегда. Нет чтобы сказать четка и ясно - Вернуть советскую систему и ликвидировать этих тьму тьмущую мраморных офисов ПФ и выплачивать разумную пенсию всем пенсионерам напрямую из бюджета. А супер-пупер "специалистов" ПФ тщательно охраняемых ЧОРами , отправить убирать улицы от снега и мусора.

  4. 14.01.2022, 15:17
    Гость: stalker

    Призвать можно к чему годно. Только власть ничего отменять не станет. Да и кураторы из МВФ не поймут.

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