Песков назвал причины нахождения войск РФ близ границ с Украиной
Войска РФ стянуты ближе к границе с Украиной в связи со сложившейся там напряженной обстановкой и с действиями НАТО, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью CNN.
"На украинской территории нет российских войск, их нет в Донбассе. Российские войска есть на российской территории близ Украины. И это можно понять", - приводит его слова "Интерфакс".
"Считаем нужным держать там войска, учитывая напряженную обстановку и очень недружелюбный климат, созданный различными учениями боевой авиации НАТО, самолетами-разведчиками НАТО, натовской военной инфраструктурой, приближающейся к нашим границам", - добавил Песков.
По его словам, "нам нужно отвечать на это, принимать меры предосторожности. Поэтому там, на нашей территории, и находятся наши военные".
Он подчеркнул, что "никто никому не грозит военными действиями", ведь "такие угрозы были бы безумием".
"В то же время, мы будем готовы принимать ответные меры", - добавил он, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ в случае провала переговоров с Западом по теме безопасности в Европе и отказа всерьез отнестись к российским предложениям в этой сфере.
Песков пояснил, что речь не идет о том, чтобы на переговорах решить все вопросы "завтра или за несколько часов". Однако он подчеркнул, что российское руководство не хочет, чтобы переговоры затягивались на месяцы, годы.
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но госпожа Нуланд высказала обеспокоенность, остановится ли РФ на воссоздании СССР. Не зайдет ли речь уже об ОВД и СЭВ. Поэтому, повторюсь, Путин должен четко сказать- Украина-отрезанный ломоть, а Гундяев-Украинская Церковь.
Вы?А ,что делают ваши отпрыски в странах нато?
"почему вы лезете в энергетический рынок стран НАТО?"-мы там кое что покупаем и кое что продаем,а почему бы нет?Если пользуется спросом.А, вы не торгуете в странах нато?
Это серьга.
юродивый выступает, где елбаса?
Мы с Лизой Песковой,каждый вечер в Париже , всматриваемся на Восток, в ожидание наступления российских войск, на загнивающую Европу, для наведения порядка .
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Гуарин из Парижа