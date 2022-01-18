Госдума приняла закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов

Здание Госдумы

Государственная дума на пленарном заседании приняла в окончательном чтении закон, который предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов.

Закон предлагает распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет, а также на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних и когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Как сообщает РИА Новости, поправки предлагается внести в статьи УК 131 «Изнасилование» и 132 «Насильственные действия сексуального характера». По действующему законодательству, пожизненное заключение грозит лишь педофилам-рецидивистам за аналогичное деяние против детей младше 14 лет.

Предварительное следствие по указанным преступлениям будет отнесено к компетенции сотрудников СК.

Среди отклоненных профильным комитетом поправок - введение смертной казни для педофилов-рецидивистов и пожизненный контроль за ними с помощью электронных браслетов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.01.2022, 23:59
    Гость: Гладко было на бумаге

    Любой закон должен был предельно точным, исключающим какое-либо иное толкование. К сожалению, это самое слабое место в российском законодательстве. И то, что как бы интуитивно понятно на бытовом уровне, теряет ясность при ближайшем рассмотрении. Во-первых, почему тема «педофилии» поднята только сейчас? Ежегодно в России исчезает до 15 тысяч детей и 50 тысяч девушек, итого за последние 20 лет – без следа пропали порядка 300 тысяч детей и около 1 млн. девушек, которые могли бы родить от 1 и более млн. детей. Ни на какую «педофилию» эти колоссальные потери не спишешь, а ведь это вопрос национальной безопасности. Во-вторых, кого всё-таки будут привлекать к уголовной ответственности: тех, кто вступил в порочную связь с детьми и подростками до 14 лет или всё-таки до 18 лет, и в чём конкретно, буквально по пунктам, исключающим кривотолки, эта связь выражается? А раньше за это УК не наказывал, или изменились только сроки наказания? В-третьих, а так ли невинно подрастающее поколение в современном мире? Иные детки дадут 100 очков вперёд всем «педофилам». Статистика такого рода закрыта от общества. В-четвёртых, психически нормальный человек не будет зацикливаться на детях, но у нас таких больных предпочитают лечить, а не карать. В-пятых, нередко «педофилию» используют в качестве провокации как недобросовестные правоохранители, так и сообразительные ребятишки, отчего попасть в список «педофилов» может буквально каждый, даже не зная об этом, причём навсегда. Такова система!

  2. 18.01.2022, 21:08
    Гость: Зоя

    Госдума позаботилась о детоубийцах, гарантируя им жизнь.
    Насильникам и убийцам детей Госдума гарантирует жизнь!
    +
    Педофилам по всем законам - СМЕРТНАЯ КАЗНЬ!
    Только - СМЕРТНАЯ КАЗНЬ!

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