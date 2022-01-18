Госдума приняла закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов

15:19 18.01.2022

Государственная дума на пленарном заседании приняла в окончательном чтении закон, который предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов.

Закон предлагает распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет, а также на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних и когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Как сообщает РИА Новости, поправки предлагается внести в статьи УК 131 «Изнасилование» и 132 «Насильственные действия сексуального характера». По действующему законодательству, пожизненное заключение грозит лишь педофилам-рецидивистам за аналогичное деяние против детей младше 14 лет.

Предварительное следствие по указанным преступлениям будет отнесено к компетенции сотрудников СК.

Среди отклоненных профильным комитетом поправок - введение смертной казни для педофилов-рецидивистов и пожизненный контроль за ними с помощью электронных браслетов.