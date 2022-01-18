Россияне в 2021 году потратили более 64 млрд руб. на лекарства от ковида
В 2021 году россияне потратили (по данным системы маркировки «Честный знак») свыше 64 млрд рублей на лекарства для лечения коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Больше всего денег было потрачено на противовирусный препарат умифеновир - 16,8 млрд руб., иммуномодулятор интерферон альфа-2B - 7,2 млрд руб., средство для лечения COVID-19 фавипиравир - 2,9 млрд руб., антибиотик дексаметазон - 1 млрд руб., метилпреднизолон - 800 млн руб.
Всего в России было продано 144 млн упаковок лекарств, рекомендованных при лечении коронавирусной инфекции.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ковид-19 вирусной грипп,а как известно от любого гриппа пока нет эффективных лекарств и все препараты против вирусов,даже от герпеса,помогает легче перенести эту болезнь. Просто указанная сумма показывает выручку фармацевтов и тут все без комментариев.
Кто-то теряет,а в аптеках находят!НИ ОДНОЙ КОПЕЙКИ НЕ СПОНСИРОВАЛ АПТЕЧНОЙ МАФИИ И НЕ БОЛЕЛ!НЕ смотрите "ящик","особенно с участием алабамского соловья,по-пова-скарабееву и киселя, с "примкнувшей"к ним в экстазе симонян.Здоровье сохраните и не потеряете!
И ведь не подавятся голиковы/поповы/гинцбурги/мурашки этими миллиардами...
А хочется, чтоб подавились, так сильно хочется, что даже мозг чешется.
Скоро вырастет поколение, которое не знает что такое жизнь без ковида
Были обмануты минимум на 64 млрд. руб. и это только на лекарствах