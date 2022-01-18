Россияне в 2021 году потратили более 64 млрд руб. на лекарства от ковида

09:45 18.01.2022

В 2021 году россияне потратили (по данным системы маркировки «Честный знак») свыше 64 млрд рублей на лекарства для лечения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Больше всего денег было потрачено на противовирусный препарат умифеновир - 16,8 млрд руб., иммуномодулятор интерферон альфа-2B - 7,2 млрд руб., средство для лечения COVID-19 фавипиравир - 2,9 млрд руб., антибиотик дексаметазон - 1 млрд руб., метилпреднизолон - 800 млн руб.

Всего в России было продано 144 млн упаковок лекарств, рекомендованных при лечении коронавирусной инфекции.