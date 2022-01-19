Наталья Поклонская не будет послом России в Кабо-Верде

13:09 19.01.2022

Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская не станет послом России в Кабо-Верде. Причиной тому - личные обстоятельства.

"У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам", - приводит "Интерфакс" заявление МИД РФ.

Поклонская была назначена послом России в Кабо-Верде 13 октября 2021 года президентом РФ Владимиром Путиным.

Примечательно, что накануне Наталья Поклонская рассказывала изданию Znak.com, что решение о том, когда ей нужно ехать в Кабо-Верде, зависит не от нее. От кого именно зависит, экс-депутат Госдумы не уточнила.

Источник издания, близкий к МИДу, говорил, что причиной, почему Поклонская пока не уехала в Кабо-Верде, вполне могло быть отсутствие агремана — согласия принимающей стороны.