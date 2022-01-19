Наталья Поклонская не будет послом России в Кабо-Верде
Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская не станет послом России в Кабо-Верде. Причиной тому - личные обстоятельства.
"У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам", - приводит "Интерфакс" заявление МИД РФ.
Поклонская была назначена послом России в Кабо-Верде 13 октября 2021 года президентом РФ Владимиром Путиным.
Примечательно, что накануне Наталья Поклонская рассказывала изданию Znak.com, что решение о том, когда ей нужно ехать в Кабо-Верде, зависит не от нее. От кого именно зависит, экс-депутат Госдумы не уточнила.
Источник издания, близкий к МИДу, говорил, что причиной, почему Поклонская пока не уехала в Кабо-Верде, вполне могло быть отсутствие агремана — согласия принимающей стороны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
умирают молодыми, а поклонская коньюктурная проходимка.
вакансий по уборке улиц и в России полно. Так нет все хотят на кнопочки безответственно нажимать и ни в чем себе не отказывать.
Неудобная она. Говорит и делает, что думает.
В один момент очень пришлась ко двору. Но потом вдруг стало ясно - неуправляема.
Вы видели, чтобы таких власти хоть где любили?
Ну не хочет и не надо. Как говорится насильно мил не будешь. А вот я бы поехал. Субтропики, море, отличная рыбалка, спокойная жизнь, ответственности почти никакой. Курорт да и только.
Однако....