В России у иностранцев смогут изымать акции стратегических предприятий

Вы, может, и не в курсе, но да, что-то получили. Главный вопрос тут - своего нет ничего, вообще. Если не принесут инвесторы, то и не будет. Начнем на ВАЗе "копейки" опять собирать. И вопрос не в том, хороши ли иностранные технологии или нет, принесут или нет. Дело в том, что ставка сделана именно на эти самые инвестиции и иностранные технологии, своего не развиваем уже очень много лет, отстали на десятилетия, а в некоторых отраслях навсегда (например, в фармацевтике). У нас что, что-то сдвинулось в этом плане? Мы начали инвестировать в фундаментальную науку? У нас появились свои передовые лекарства? У нас ничего не изменилось, мы даже жизнеено важный инсулин сами произвести для диабетиков не умеем, но мы вдруг сегодня с утра решили начать гонять иностранных инвесторов! Потому что пятка так зачесалась. Это дурдом и шизофрения называется. А ура-патриоты, вроде вас, конечно, могут и радоваться такому крутому финту! Но потерять доверие инвесторов очень легко, а восстанавливать его придется долго. И уже дороже. А если не восстанавливать, то окажемся мы в результате такой политики с голой ж.. между двух стульев.