В России у иностранцев смогут изымать акции стратегических предприятий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила поправки, расширяющие набор «санкций» для иностранных инвесторов, ранее получивших контроль над российскими стратегическими предприятиями.
В частности, предлагается законодательно закрепить возможность изъятия доли иностранцев в пользу государства в случае установления факта нарушения закона и признания сделки по покупке акций недействительной, сообщает газета «Коммерсант».
Среди ключевых требований - сделки, по которым инвестор приобретает более 50% голосующих акций, должны согласовываться правительственной комиссией. Сделка, совершенная с нарушением закона, признается ничтожной - тогда по решению суда должен быть осуществлен двусторонний возврат полученного по ней имущества. Однако «откатить назад» удается не всегда - например, если компания-продавец ликвидировалась. В таком случае суд может лишить иностранного инвестора права голоса на общем собрании акционеров стратегического предприятия.
По мнению службы, это позволит обеспечить неотвратимость наказания при совершении таких нарушений.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А как к иностранцам попали акции? И зачем нынешние долбаные правители РФ продают акции российских стратегических предприятий иностранцам? Нужно понимать что инвесторы вкладывают свои деньги если только затем получат навар и вывезут в 10 раз больше а иначе не имеет смысла.
А если двойное гражданство? Не отберут?
Можно бесконечно гордиться достижениями пятидесяти- или даже столетней давности, можно еще "достижения" Циолковского вспомнить и еще немного погордиться, но всем им сегодня цена уже 3 копейки. Единственная передовая российская технология - "как десятилетиями обворовывать и объ..ть свой народ". Но ездит этот народ на иностранных автомобилях, звонит по иностранным айфонам, лечится иностранными лекарствами (деньги на которые собирает смс-ками по тем же иностранным телефонам), нефть и газ качает иностранным оборудованием, которое обслуживаюи иностранные компании и т.д.
А ничего что Путин с этим согласился?
Ему об этом вопрос не прямой линии задавали.
Он сказал что это означает де ократию и свободу слова.
Вы, может, и не в курсе, но да, что-то получили. Главный вопрос тут - своего нет ничего, вообще. Если не принесут инвесторы, то и не будет. Начнем на ВАЗе "копейки" опять собирать. И вопрос не в том, хороши ли иностранные технологии или нет, принесут или нет. Дело в том, что ставка сделана именно на эти самые инвестиции и иностранные технологии, своего не развиваем уже очень много лет, отстали на десятилетия, а в некоторых отраслях навсегда (например, в фармацевтике). У нас что, что-то сдвинулось в этом плане? Мы начали инвестировать в фундаментальную науку? У нас появились свои передовые лекарства? У нас ничего не изменилось, мы даже жизнеено важный инсулин сами произвести для диабетиков не умеем, но мы вдруг сегодня с утра решили начать гонять иностранных инвесторов! Потому что пятка так зачесалась. Это дурдом и шизофрения называется. А ура-патриоты, вроде вас, конечно, могут и радоваться такому крутому финту! Но потерять доверие инвесторов очень легко, а восстанавливать его придется долго. И уже дороже. А если не восстанавливать, то окажемся мы в результате такой политики с голой ж.. между двух стульев.