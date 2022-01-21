В России у иностранцев смогут изымать акции стратегических предприятий

Федеральная антимонопольная служба

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила поправки, расширяющие набор «санкций» для иностранных инвесторов, ранее получивших контроль над российскими стратегическими предприятиями.

В частности, предлагается законодательно закрепить возможность изъятия доли иностранцев в пользу государства в случае установления факта нарушения закона и признания сделки по покупке акций недействительной, сообщает газета «Коммерсант».

Среди ключевых требований - сделки, по которым инвестор приобретает более 50% голосующих акций, должны согласовываться правительственной комиссией. Сделка, совершенная с нарушением закона, признается ничтожной - тогда по решению суда должен быть осуществлен двусторонний возврат полученного по ней имущества. Однако «откатить назад» удается не всегда - например, если компания-продавец ликвидировалась. В таком случае суд может лишить иностранного инвестора права голоса на общем собрании акционеров стратегического предприятия.

По мнению службы, это позволит обеспечить неотвратимость наказания при совершении таких нарушений. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.01.2022, 00:13
    Гость: Питон

    А как к иностранцам попали акции? И зачем нынешние долбаные правители РФ продают акции российских стратегических предприятий иностранцам? Нужно понимать что инвесторы вкладывают свои деньги если только затем получат навар и вывезут в 10 раз больше а иначе не имеет смысла.

  3. 21.01.2022, 23:28
    Гость: Гость

    Можно бесконечно гордиться достижениями пятидесяти- или даже столетней давности, можно еще "достижения" Циолковского вспомнить и еще немного погордиться, но всем им сегодня цена уже 3 копейки. Единственная передовая российская технология - "как десятилетиями обворовывать и объ..ть свой народ". Но ездит этот народ на иностранных автомобилях, звонит по иностранным айфонам, лечится иностранными лекарствами (деньги на которые собирает смс-ками по тем же иностранным телефонам), нефть и газ качает иностранным оборудованием, которое обслуживаюи иностранные компании и т.д.

  4. 21.01.2022, 23:16
    Гость: Газпром бла-:.бла

    А ничего что Путин с этим согласился?
    Ему об этом вопрос не прямой линии задавали.
    Он сказал что это означает де ократию и свободу слова.

  5. 21.01.2022, 22:46
    Гость: Гость

    Вы, может, и не в курсе, но да, что-то получили. Главный вопрос тут - своего нет ничего, вообще. Если не принесут инвесторы, то и не будет. Начнем на ВАЗе "копейки" опять собирать. И вопрос не в том, хороши ли иностранные технологии или нет, принесут или нет. Дело в том, что ставка сделана именно на эти самые инвестиции и иностранные технологии, своего не развиваем уже очень много лет, отстали на десятилетия, а в некоторых отраслях навсегда (например, в фармацевтике). У нас что, что-то сдвинулось в этом плане? Мы начали инвестировать в фундаментальную науку? У нас появились свои передовые лекарства? У нас ничего не изменилось, мы даже жизнеено важный инсулин сами произвести для диабетиков не умеем, но мы вдруг сегодня с утра решили начать гонять иностранных инвесторов! Потому что пятка так зачесалась. Это дурдом и шизофрения называется. А ура-патриоты, вроде вас, конечно, могут и радоваться такому крутому финту! Но потерять доверие инвесторов очень легко, а восстанавливать его придется долго. И уже дороже. А если не восстанавливать, то окажемся мы в результате такой политики с голой ж.. между двух стульев.

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