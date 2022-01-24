Совет Госдумы рассмотрит обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР
Совет Госдумы рассмотрит обращение фракции КПРФ к Владимиру Путину о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР в феврале, сообщил РИА Новости первый замглавы фракции коммунистов Николай Коломейцев.
19 января в проекте обращения к Путину депутаты Госдумы от КПРФ попросили его рассмотреть этот вопрос. По их мнению, признание ДНР и ЛНР в качестве независимых государств позволит защитить народы республик от внешних угроз и укрепить стабильность в регионе.
Кроме того, коммунисты обратились к президенту с просьбой как можно скорее провести переговоры с руководством Донецка и Луганска, чтобы создать правовую основу межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.
В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что консультации с руководителями фракций по поводу этой инициативы пройдут на следующей неделе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
«Довольно часто встречаешься с той точкой зрения, что Донбасс – ну, это просто еще какая-то одна войнушка в нескончаемой череде таких же – Чечня, Грузия, Приднестровье, Афган. Одной больше, одной меньше. Да, мы не правы, но не третья мировая же в конце концов. Нет. Это не просто еще одна такая же война. Это была точка бифуркации. Это была совершенно переломная линия. Это было самое важное событие, произошедшее с Россией после девяносто первого года. Но Россия так этого и не поняла».
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PS. Гляжу на картинку, худенькая толпишка какая-то.
А оно им нада...?
"Совет Госдумы рассмотрит обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР"
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А что, рассматривайте, признавайте - Кто-то ж должен и если уж не РФ то тогда кто вообще?
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PS. Гляжу на картинку, худенькая толпишка какая-то.