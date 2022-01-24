"Совет Госдумы рассмотрит обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР"

22:31 24.01.2022

Совет Госдумы рассмотрит обращение фракции КПРФ к Владимиру Путину о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР в феврале, сообщил РИА Новости первый замглавы фракции коммунистов Николай Коломейцев.

19 января в проекте обращения к Путину депутаты Госдумы от КПРФ попросили его рассмотреть этот вопрос. По их мнению, признание ДНР и ЛНР в качестве независимых государств позволит защитить народы республик от внешних угроз и укрепить стабильность в регионе.

Кроме того, коммунисты обратились к президенту с просьбой как можно скорее провести переговоры с руководством Донецка и Луганска, чтобы создать правовую основу межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.

В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что консультации с руководителями фракций по поводу этой инициативы пройдут на следующей неделе.