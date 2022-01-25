В России предложили создать институт «временной защиты» для беженцев

Здание МВД

На портале проектов нормативных правовых актов появился проект федерального закона «О предоставлении убежища на территории РФ», которым предлагается создать в стране новый институт «временная защита» - как одного из видов убежища для массово прибывающих в РФ иностранных граждан.

«Учитывая накопленный опыт приема граждан Украины, прибывавших на территорию РФ в 2014 году в экстренном массовом порядке, в законопроекте также предусмотрены положения, направленные на регулирование массового исхода иностранных граждан в случае внутриполитического конфликта в стране их гражданской принадлежности (обычного места жительства)», - отмечается в пояснительной записке.

Также сообщается, что новый институт «временная защита» МВД вводит как «один из видов убежища, под которым понимается экстренное предварительное средство обеспечения безопасности иностранных граждан, массово прибывших на территорию России».

«Законопроект направлен на совершенствование системы предоставления убежища в целях обеспечения выполнения Российской Федерацией международных обязательств по отношению к лицам, ищущим защиту на ее территории», - также отмечается в пояснительной записке.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.01.2022, 23:48
    Гость: Титус

    Легко, загрузили в теплушки, в Родной стране, для них, под дулами и привезли под охраной на Россию.

  2. 25.01.2022, 23:42
    Гость: Как, как ,

    Ну что вы как ребенок.
    Как в Германию и Европу.
    Там мама Анжела Меркель
    Приглашала, а тут не знаю кто ....

  4. 25.01.2022, 23:01
    Гость: d

    иностранных граждан, массово прибывших на территорию России
    -
    а КАК иностранные граждане могут Вдруг сами прибыть на территорию рф...?
    кажется правительство рф готовится Создать новую проблему.

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