Доля готовых привить детей от COVID родителей выросла на фоне «омикрона»

Доля родителей, которые готовы вакцинировать своего ребенка против новой коронавирусной инфекции за последние три месяца выросла с 26 до 33%. Об этом пишет РБК со ссылкой на результат опроса сервиса SuperJob. 

Отмечается, что "без колебаний" своего ребенка готовы привить 11% респондентов, 22% опрошенных заявили, что скорее привьют ребенка, нежели нет. При этом 32% категорически против этой прививки для своего ребенка, еще 35% скорее не собираются этого делать.

Отмечается, что к вакцинации детей готовы, в первую очередь, те, кто прошел данную процедуру сам ранее (15% вакцинированных и лишь 2% невакцинированных респондента готовы привить своих детей). Среди противников вакцинации те родители, которые сами также не вакцинированы.

Речь идет о подростках в возрасте от 12 до 17 лет, для вакцинации которых разработана и зарегистрирована вакцина от COVID «Спутник М».

По мнению экспертов, доля родителей, готовых привить своих детей, выросла на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.01.2022, 13:05
    Гость: Старый

    Вам не стыдно транслировать ЛОЖЬ? Тупую, бессмысленную ЛОЖЬ кремлевских менгелят?

  2. 25.01.2022, 12:23
    Гость: Зоя

    Чтобы родители захотели вколоть своим детям клинически не испытанный препарат?
    Да еще и ГЕННЫЙ ???
    Никогда не поверю.

  3. 25.01.2022, 10:49
    Гость: Доля, больных на голову не могла вырости - она постоянна

    Но слабого человека можно запугать и принудить. Название сервиса SuperJob не говорящее, разве? Однажды прессанутые и надломленные потерей/угрозой потери работы люди вкололи себе хрень неизвестного происхождерия и состава.
    Теперь их надлом довели до полного слома, угрозами заставив колоть и детей.
    Для успокоения совести и психики сломленных терпил, им рассказывают, дескать, не они сломались, а "По мнению экспертов, доля родителей, готовых привить своих детей, выросла на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса"!
    Какая мерзость...

  4. 25.01.2022, 10:41
    Гость: у мня трое вчнуков -школьников

    никакого кАронАвируса в школе не было и нет, по нескольку человек в классе болеют ОРЗ, как всегда. И всё.

  5. 25.01.2022, 10:28
    Гость: мало ли дураков на свете

    Подавляющее большинство людей внушаемо, а если два года с каждого утюга пугают ...и каркают ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ - это натуральное зомбирование.

    вот очередное ковидное откровение об ОМИКРОНЕ!
    КОНГЕНИАЛЬНО!!!
    -
    Как объяснил эксперт по инфекционным заболеваниям Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) доктор Питер Чин-Хонг, вирус "скапливается в верхних дыхательных путях, а это близко к носу, глазам и ушам". По его словам, именно этот факт приводит к тому, что воспаляются и уши в том числе.

    В свою очередь, ученые из Стэнфордского университета провели тесты на модели внутреннего уха, подвергшейся воздействию коронавируса, чтобы увидеть, как вирус влияет на систему слуха. Они выяснили, что заражение коронавирусом может вызвать болевые симптомы во внутреннем ухе, которые люди не всегда воспринимают как признак "ковида".

    кАроче, омикрон вызывакт насморк, чихание, кашель\, небольшое повышепние температуры. И БОЛЬ В УХЕ!!!
    Не знаю-на знаю, у меня ещё 30 лет наза наверно был омикрон, иногда во время простуды отдавало уши, выход-турунды с борным спиртом в уши 1-2 разав и всё.

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