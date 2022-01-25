Доля готовых привить детей от COVID родителей выросла на фоне «омикрона»

07:50 25.01.2022

Доля родителей, которые готовы вакцинировать своего ребенка против новой коронавирусной инфекции за последние три месяца выросла с 26 до 33%. Об этом пишет РБК со ссылкой на результат опроса сервиса SuperJob.

Отмечается, что "без колебаний" своего ребенка готовы привить 11% респондентов, 22% опрошенных заявили, что скорее привьют ребенка, нежели нет. При этом 32% категорически против этой прививки для своего ребенка, еще 35% скорее не собираются этого делать.

Отмечается, что к вакцинации детей готовы, в первую очередь, те, кто прошел данную процедуру сам ранее (15% вакцинированных и лишь 2% невакцинированных респондента готовы привить своих детей). Среди противников вакцинации те родители, которые сами также не вакцинированы.

Речь идет о подростках в возрасте от 12 до 17 лет, для вакцинации которых разработана и зарегистрирована вакцина от COVID «Спутник М».

По мнению экспертов, доля родителей, готовых привить своих детей, выросла на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса.