Песков ответил на совет Кадырова «забрать Украину»
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, что на месте президента России он бы «забрал» Украину, направил туда войска и навел порядок в стране.
«В целом я хочу напомнить, что основы внешней политики Российской Федерации формулирует глава Российского государства. И, к нашей всеобщей радости, главой Российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская республика, является Владимир Владимирович Путин», — сказал пресс-секретарь президента.
На вопрос, рассматривается ли возможность перевода Кадырова на высокую федеральную должность, Дмитрий Песков ответил, что он, как и все россияне, может принять участие в выборах главы государства.
Глава парламента Чечни Магомед Даудов опубликовал в своем Instagram видео, в котором Рамзан Кадыров заявил, что Украина нужна Соединенным Штатам только для размещения новой базы у российских границ. Украинцы должны противостоять этому, а если они не могут, Россия должна «принять меры». «Я если был бы вместо президента, я давно забрал бы Украину, направил бы туда войска, навел бы порядок. Если сумасшедшие, продажные люди стоят во главе государства и через это государство угрожают безопасности нашего государства — а что, мы должны молчать, что ли?» — заявил чеченский лидер.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Москву УЖЕ забрал, теперь положил глаз на Украину. Но думаю подавится. и умрёт.
Ну так иди и забери. Если граждане Украины это позволят сделать. Что сомнительно. А главное тут, зачем это делать ? Какая цель ? Сильно сомневаюсь, что это в интересах простых граждан России войнушку устраивать. Тут скорее интересы наших элит, которые на деле давно уже не наши. Но нам то зачем за их интересы кровь свою проливать ? Вот пусть всякие ЧВК, сам Кадыров со товарищи и воюют, если им так хочется.
Кадыров просто молодец!Но к сожалению у нынешних кремлевских словоблудов "кишка тонка"..Считаю что в первую очередь виновен
президент Путин,ведь он знал что НАТО идет на восток к границам и
просто в 2014г сдать Украину , не говоря уже о Грузии, все недоделано, все наполовину,в Сирии остановить Асада у Идлиба и что
имеет Россия на сегодня ничего кроме серьезных проблем и вызовов.
Возникает вопрос - чей агент Путин? Да красиво говорит,второй Горбачев,народу обещялки дарит но все это пустое -популизм наверно, это уровень подполковника либо мэра городка.Удвительно то что когда стало ясно "последней дворняге" в России : НАТО на пороге,враг будет у ворот,вот обнуленному пришлось суетиться с ультиматумом.Ладно мы сирые и убогие и то понимаем враг не отдаст
просто так завоеванный пладарм Окраину и понимаем что возможно не
мы а другое поколение нашего народа захлебнется большой кровью и
все из-за наших импотенов либо предателей сегодняшних.
А кто по национальности российские президенты,если в стране рулят евреи и южные диаспоры,а государствообразующий народ оказался на обочине.
Они "смотрят" вас,- и это приятно!)