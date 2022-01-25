Песков ответил на совет Кадырова «забрать Украину»

13:47 25.01.2022

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, что на месте президента России он бы «забрал» Украину, направил туда войска и навел порядок в стране.

«В целом я хочу напомнить, что основы внешней политики Российской Федерации формулирует глава Российского государства. И, к нашей всеобщей радости, главой Российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская республика, является Владимир Владимирович Путин», — сказал пресс-секретарь президента.

На вопрос, рассматривается ли возможность перевода Кадырова на высокую федеральную должность, Дмитрий Песков ответил, что он, как и все россияне, может принять участие в выборах главы государства.

Глава парламента Чечни Магомед Даудов опубликовал в своем Instagram видео, в котором Рамзан Кадыров заявил, что Украина нужна Соединенным Штатам только для размещения новой базы у российских границ. Украинцы должны противостоять этому, а если они не могут, Россия должна «принять меры». «Я если был бы вместо президента, я давно забрал бы Украину, направил бы туда войска, навел бы порядок. Если сумасшедшие, продажные люди стоят во главе государства и через это государство угрожают безопасности нашего государства — а что, мы должны молчать, что ли?» — заявил чеченский лидер.