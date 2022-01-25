Песков ответил на совет Кадырова «забрать Украину»

Фото со страницы Рамзана Кадырова в соцсети

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, что на месте президента России он бы «забрал» Украину, направил туда войска и навел порядок в стране.

«В целом я хочу напомнить, что основы внешней политики Российской Федерации формулирует глава Российского государства. И, к нашей всеобщей радости, главой Российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская республика, является Владимир Владимирович Путин», — сказал пресс-секретарь президента.

На вопрос, рассматривается ли возможность перевода Кадырова на высокую федеральную должность, Дмитрий Песков ответил, что он, как и все россияне, может принять участие в выборах главы государства.

Глава парламента Чечни Магомед Даудов опубликовал в своем Instagram видео, в котором Рамзан Кадыров заявил, что Украина нужна Соединенным Штатам только для размещения новой базы у российских границ. Украинцы должны противостоять этому, а если они не могут, Россия должна «принять меры». «Я если был бы вместо президента, я давно забрал бы Украину, направил бы туда войска, навел бы порядок. Если сумасшедшие, продажные люди стоят во главе государства и через это государство угрожают безопасности нашего государства — а что, мы должны молчать, что ли?» — заявил чеченский лидер.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.01.2022, 18:49
    Гость: Скорей бы.

    Москву УЖЕ забрал, теперь положил глаз на Украину. Но думаю подавится. и умрёт.

  2. 25.01.2022, 18:25
    Гость: stalker

    Ну так иди и забери. Если граждане Украины это позволят сделать. Что сомнительно. А главное тут, зачем это делать ? Какая цель ? Сильно сомневаюсь, что это в интересах простых граждан России войнушку устраивать. Тут скорее интересы наших элит, которые на деле давно уже не наши. Но нам то зачем за их интересы кровь свою проливать ? Вот пусть всякие ЧВК, сам Кадыров со товарищи и воюют, если им так хочется.

  3. 25.01.2022, 18:05
    Гость: Виктор1952

    Кадыров просто молодец!Но к сожалению у нынешних кремлевских словоблудов "кишка тонка"..Считаю что в первую очередь виновен
    президент Путин,ведь он знал что НАТО идет на восток к границам и
    просто в 2014г сдать Украину , не говоря уже о Грузии, все недоделано, все наполовину,в Сирии остановить Асада у Идлиба и что
    имеет Россия на сегодня ничего кроме серьезных проблем и вызовов.
    Возникает вопрос - чей агент Путин? Да красиво говорит,второй Горбачев,народу обещялки дарит но все это пустое -популизм наверно, это уровень подполковника либо мэра городка.Удвительно то что когда стало ясно "последней дворняге" в России : НАТО на пороге,враг будет у ворот,вот обнуленному пришлось суетиться с ультиматумом.Ладно мы сирые и убогие и то понимаем враг не отдаст
    просто так завоеванный пладарм Окраину и понимаем что возможно не
    мы а другое поколение нашего народа захлебнется большой кровью и
    все из-за наших импотенов либо предателей сегодняшних.

  4. 25.01.2022, 17:45
    Гость: получили

    А кто по национальности российские президенты,если в стране рулят евреи и южные диаспоры,а государствообразующий народ оказался на обочине.

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