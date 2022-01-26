Власти Санкт-Петербурга запретили несовершеннолетним посещать музеи

Власти Санкт-Петербурга на две недели запретили несовершеннолетним посещение концертных залов, театров, музеев, а также бассейнов и фитнес-центров, сообщает РИА Новости.

Соответствующие изменения в постановление городского правительства № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" внес губернатор Александр Беглов на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации и на основании предписания Главного государственного санитарного врача по Санкт‑Петербургу.

В соответствии с постановлением дополнительные ограничения вводятся в период с 28 января по 13 февраля.

"Запрещается посещение несовершеннолетними зоологических парков, музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, плавательных бассейнов, фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта (за исключением спортивной подготовки и профессионального спорта), театров, цирков, концертных залов, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, крытых ледовых катков, океанариумов, объектов, предназначенных для развлечения и досуга, аттракционов, а также спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий в качестве зрителей", - в частности, говорится в сообщении.

Также запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних (за исключением спортивных мероприятий, включенных в календарные планы).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.01.2022, 14:13
    Гость: депутат от ЕР

    Нечего по музеям шляться! Пусть в тик-ток залипают. Стране нужно больше дебилов!

  2. 26.01.2022, 13:59
    Гость: ABCD

    Что ещё ждать от них? Видимо принято тайно решение о "детской вакцинации", под это дело начали раскрутку очередной волны ковидной истерии и запугивание населения.
    Не зря говоря, власть уже не допустит, что бы народ забыл о ковиде, даже если её нет, они её просто придумают.
    Я уже подозреваю то, что власть сейчас будет до последнего тянуть вирусобесие до 2024г, что бы в очередной раз переназначить Гегемона или на волне ковиды протащить "транзит" власти заранее подобранному приемнику. Ну а нам конечно скажут- "молодцы! вы его выбрали".

  3. 26.01.2022, 12:44
    Гость: а может они так к войне готовятся?

    им надо время экспонаты в музеях упаковать... вот две недели перерыва и берут. А то когда начнется хаос, мародеры будут грабить все что плохо лежит

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