Власти Санкт-Петербурга запретили несовершеннолетним посещать музеи
Власти Санкт-Петербурга на две недели запретили несовершеннолетним посещение концертных залов, театров, музеев, а также бассейнов и фитнес-центров, сообщает РИА Новости.
Соответствующие изменения в постановление городского правительства № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" внес губернатор Александр Беглов на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации и на основании предписания Главного государственного санитарного врача по Санкт‑Петербургу.
В соответствии с постановлением дополнительные ограничения вводятся в период с 28 января по 13 февраля.
"Запрещается посещение несовершеннолетними зоологических парков, музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, плавательных бассейнов, фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта (за исключением спортивной подготовки и профессионального спорта), театров, цирков, концертных залов, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, крытых ледовых катков, океанариумов, объектов, предназначенных для развлечения и досуга, аттракционов, а также спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий в качестве зрителей", - в частности, говорится в сообщении.
Также запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних (за исключением спортивных мероприятий, включенных в календарные планы).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нечего по музеям шляться! Пусть в тик-ток залипают. Стране нужно больше дебилов!
Что ещё ждать от них? Видимо принято тайно решение о "детской вакцинации", под это дело начали раскрутку очередной волны ковидной истерии и запугивание населения.
Не зря говоря, власть уже не допустит, что бы народ забыл о ковиде, даже если её нет, они её просто придумают.
Я уже подозреваю то, что власть сейчас будет до последнего тянуть вирусобесие до 2024г, что бы в очередной раз переназначить Гегемона или на волне ковиды протащить "транзит" власти заранее подобранному приемнику. Ну а нам конечно скажут- "молодцы! вы его выбрали".
им надо время экспонаты в музеях упаковать... вот две недели перерыва и берут. А то когда начнется хаос, мародеры будут грабить все что плохо лежит
Да и невелика то для них потеря... они и по подъездам славно потусуются))
"Привитый" не значит "умный"