Власти Санкт-Петербурга запретили несовершеннолетним посещать музеи

10:20 26.01.2022

Власти Санкт-Петербурга на две недели запретили несовершеннолетним посещение концертных залов, театров, музеев, а также бассейнов и фитнес-центров, сообщает РИА Новости.

Соответствующие изменения в постановление городского правительства № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" внес губернатор Александр Беглов на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации и на основании предписания Главного государственного санитарного врача по Санкт‑Петербургу.

В соответствии с постановлением дополнительные ограничения вводятся в период с 28 января по 13 февраля.

"Запрещается посещение несовершеннолетними зоологических парков, музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, плавательных бассейнов, фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта (за исключением спортивной подготовки и профессионального спорта), театров, цирков, концертных залов, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, крытых ледовых катков, океанариумов, объектов, предназначенных для развлечения и досуга, аттракционов, а также спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий в качестве зрителей", - в частности, говорится в сообщении.

Также запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних (за исключением спортивных мероприятий, включенных в календарные планы).